Antonella Elia spara a zero contro il GF Vip, le opinioniste e i concorrenti: “Tutta una farsa…”

Nel corso di una recente intervista, Antonella Elia ha sparato a zero contro il GF Vip di quest’anno. Le sue critiche sono finite soprattutto su alcuni concorrenti che abitano la casa più spiata d’Italia e sulle due opinioniste.

A quanto pare, la showgirl non appoggia minimamente la linea che si sta percorrendo in questa edizione del reality show. Scopriamo, dunque, nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

L’attacco di Antonella ai concorrenti del GF Vip

Antonella Elia è stata un’opinionista del GF Vip, ma il suo percorso non si è rivelato particolarmente gratificante, sta di fatto che Alfonso Signorini non ha voluto riconfermarla per quest’anno. Ad ogni modo, in un’intervista, la donna è tornata a parlare del reality show ed ha speso parole non propriamente belle. Nello specifico, ha attaccato alcuni concorrenti che, a suo avviso, sarebbero completamente falsi. Nel suo mirino ci sono finiti soprattutto Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

La showgirl ha asserito di reputare i tre totalmente falsi. Secondo la sua opinione sarebbe d’accordo tutti per creare delle dinamiche e per fare un po’ di sgomento durante le varie puntate. A non suscitare molta simpatia in Antonella, poi, è anche Katia Ricciarelli. Quest’ultima andrebbe squalificata secondo la showgirl in quanto si è dimostrata una persona davvero ostile, specie nei confronti delle altre donne.

La Elia contro Sonia e Adriana

Nelle grazie della Elia, però, ci è finita Lulù. Lei è una ragazza genuina, che ha una simpatia e un modo di relazionarsi agli altri tutto suo, pertanto, piace molto alla showgirl. In seguito, poi, Antonella Elia ha preso di mira le opinioniste di questa edizione del GF Vip. In merito ad Adriana Volpe, la donna ha detto che talvolta si è trovata d’accordo con le sue disamine, tuttavia, spesso si contraddice ed adopera un profilo troppo basso.

Su Sonia, invece, ci è andata giù in modo molto più pesante. Nello specifico, ha detto di reputarla completamente fuori contesto. Spesso i suoi interventi sono insensati e fuori luogo. Antonella, infatti, ritiene che spesso dice cose di cui, probabilmente, non è convinta al 100%. Tuttavia, per non cambiare opinione e direzione su una strada intrapresa, continua ad andare avanti con le sue convinzioni. Insomma, parole davvero forti che, certamente, genereranno sgomento se verranno apprese dalle dirette interessate.