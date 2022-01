Jessica e Barù sempre più vicini al GF Vip: il gesto di lui che fa sciogliere la principessa (VIDEO)

Jessica lo ha sempre palesato, in questa esperienza all’interno del GF Vip si augura di incontrare l’amore e forse potrebbe essere raffigurato in Barù. Tra i due, infatti, si sta venendo a creare sempre più intesa.

In queste ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha compiuto un gesto nei confronti della principessa che l’ha fatta sciogliere come neve al sole. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Il gesto di Barù che scioglie Jessica

Tra Barù e Jessica si sta venendo a creare un legame sempre più forte all’interno della casa del GF Vip. I due sembrano provare un reciproco interesse che stanno tirando fuori poco alla volta. Nel corso della giornata di ieri, ad esempio, il concorrente si è cimentato in una partita di biliardo insieme a Giucas Casella. Ad un certo punto, poi, il protagonista ha chiesto al suo sfidante se potesse insegnargli qualche trucco per ammaliare e ipnotizzare qualcuna.

Successivamente, poi, ha rivolto i suoi occhi verso Jessica, la quale era seduta ad osservare la partita che i due stavano disputando. In quel momento, allora, la principessa gli ha chiesto per quale ragione la stesse fissando dato che lei non poteva essere in grado di insegnargli trucchi di prestigio. Barù, allora, ha risposto di fissarla semplicemente per il piacere di farlo. Queste parole, chiaramente, hanno suscitato nella ragazza delle emozioni che si sono rivelate piuttosto evidenti. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

I motivi per cui la principessa è al GF Vip

Jessica, infatti, ha sorriso a Barù e poi ha chiesto al coinquilino del GF Vip se fosse rimasto male per essere stato trattato male da lei. Il giovane ha risposto in modo affermativo e la principessa si è lasciata scappare un sorrisetto beffardo. Il video in questione è divenuto virale in men che non si dica e molti sono stati i telespettatori che hanno commentato l’accaduto. Nello specifico, diversi utenti ritengono che le parole di Barù abbiano fatto letteralmente sciogliere la principessa.

Ricordiamo che Jessica è entrata al GF Vip con l’obiettivo preciso di trovare un fidanzato. Lei stessa in un recente sfogo con Manila ha ammesso di essere rimasta in gioco solo nella speranza di incontrare qualcuno che le faccia battere il cuore. La compagna d’avventura, però, l’ha invitata a ragionare e ad evitare di associare le sue scelte e i suoi comportamenti agli uomini, è molto più intelligente di così.