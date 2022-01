Alex Belli lascia l’Italia e sparisce: ecco come sta realmente per Delia, parla un’ex gieffina (FOTO)

Dopo essere stato cacciato dallo studio del GF Vip, Alex Belli ha lasciato l’Italia ed ha fatto perdere le tracce di sé. L’attore si è preso, probabilmente, una pausa da tutto questo caos che è stato generato all’interno della casa del reality show.

Ad ogni modo, a dare qualche informazione su di lui e su come sta affrontando realmente la presenza di Delia in casa è stata un’ex gieffina, stiamo parlando di Francesca Cipriani. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Alex è andato via dall’Italia

Tra i personaggi più discussi di questo GF Vip c’è, sicuramente, Alex Belli, che in queste ore, però, ha deciso di lasciare l’Italia. Il protagonista ha vissuto momenti molto concitati durante l’ultima messa in onda del reality show, pertanto, ha deciso di staccare un po’ la spina. In particolare, il protagonista ha mostrato di essere su di un aereo, diretto in una destinazione sconosciuta.

Successivamente, poi, ha dato qualche indizio velato ai suoi fan in merito al luogo finale del suo viaggio. Nello specifico, si è limitato semplicemente a mostrare enormi distese di terra, prive di ogni forma di vita. In seguito, poi, ha lasciato intendere di essere in una località orientale, sta di fatto che ha messo canzoni che richiamano al Medio Oriente e anche le criptiche inquadrature hanno mostrato contenuti legati a questo clima. Ad ogni modo, come suo solito, anche stavolta l’attore è stato molto criptico. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Come sta veramente Belli per Delia

Intanto, però, mentre Alex Belli è via dall’Italia, alcune ex gieffine sono tornate a parlare di lui svelando alcuni retroscena. Nello specifico, Francesca Cipriani ha commentato il triangolo amoroso più discusso di sempre, ovvero, quello tra Alex, Delia e Soleil. A tal proposito, ha detto di ritenere che tutti e tre siano d’accordo con il portare avanti questa farsa. I più preparati, però, sarebbero Alex e Soleil, mentre la Duran spesso si lascia andare a momenti di sfogo e non riesce a tenere il passo degli altri due.

Secondo la Cipriani, infatti, Alex al di fuori della casa del GF Vip sarebbe serenissimo. L’attore non sarebbe affatto preoccupato di tutto ciò di cui si sta rendendo protagonista Delia, o di cui potrebbe rendersi in seguito. Anche Eva Grimaldi ha commentato la faccenda ed ha detto che secondo il suo punto di vista, entrare in casa è stata per Delia la scelta più errata in questo momento.