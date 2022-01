Aldo Montano svela cosa gli ha detto fuori onda Alex Belli nella puntata in cui è stato cacciato dal GF Vip

Aldo Montano è stato intervistato dai giornalisti di Casa Chi ed ha fatto delle confessioni inedite su Alex Belli, in quanto ha rivelato un fuori onda inaspettato. Nello specifico, l’atleta ha detto che durante la scorsa putata del GF Vip, quando Alfonso Signorini ha cacciato Belli dallo studio, quest’ultimo gli ha fatto una confessione mentre non era inquadrato.

In seguito, poi, Aldo ha parlato del suo futuro professionale ed ha sganciato una piccola bombetta che riguarda l’Isola dei famosi. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Il pensiero di Aldo su Alex

In queste ore, Aldo Montano è stato raggiunto dai microfoni di Casa Chi ed ha parlato di diversi argomenti, tra cui anche di un fuori onda inerente Alex Belli. I giornalisti gli hanno chiesto di rivelare quale sia il suo pensiero sull’attore e l’atleta ci è andato giù in modo piuttosto pesante. Nello specifico, ha detto di essersi pesantemente ricreduto su di lui. Inizialmente sembrava che tra loro potesse nascere una bella amicizia, tuttavia, in seguito le cose sono drasticamente cambiate.

Alex ha tirato fuori la sua vera natura, che è completamente lontana e diversa da quella di Aldo. A tal proposito, Montano ha voluto svelare un piccolo aneddoto accaduto nel corso della puntata di lunedì scorso. In tale occasione, Belli ha discusso con Alfonso Signorini, al punto che quest’ultimo ha chiesto l’intervento della sicurezza per scortarlo fuori. Nel corso di un fuori onda, però, Belli pare abbia rivelato una cosa molto interessante a Montano.

Montano svela un fuori onda di Belli

Nello specifico, gli avrebbe detto che lui, con il suo modo di fare e le sue dinamiche, è in grado di raggiungere il 23% di share. Questo, dunque, dimostrerebbe che l’attore stia agendo in questo modo solamente in virtù della popolarità e degli ascolti. In effetti, la scorsa putata si è rivelata essere quella più vista dell’intera edizione. Ad ogni modo, questa confessione fatta fuori onda da Alex Belli ha convinto sempre di più Aldo Montano del fatto che l’attore abbia un modo di vivere totalmente lontano dal suo.

Successivamente, poi, Montano ha anche parlato dell’ipotesi di vedere sua moglie nella prossima edizione dell’isola dei famosi. Per il momento, questa sembra essere un’ipotesi remota, anche se ad Aldo farebbe molto piacere. In realtà, all’attore piacerebbe molto prendere parte lui stesso a tale reality show in quanto lo reputa molto più affine al suo modo di essere. Sarà per caso accontentato?