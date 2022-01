Il Paradiso delle signore trama 28 gennaio: Adelaide prende una decisone, faccia a faccia tra Tina e Sandro

La trama della puntata di venerdì 28 gennaio è veramente molto avvincente al Paradiso delle signore. In tale occasione, infatti, assisteremo all’interrogatorio a cui verrà sottoposta Adelaide. La donna sarà profondamente turbata, pertanto, arriverà a prendere una decisione inattesa.

Per quanto riguarda Tina, invece, sua madre farà in modo che la donna si ritrovi in un inaspettato faccia a faccia con Sandro. Cosa accadrà tra loro? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Faccia a faccia tra Tina e Sandro nella puntata del 28 gennaio

Nel corso della puntata del 28 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Agnese si metterà in contatto con Sandro. La donna proprio non riuscirà a capacitarsi del fatto che la figlia abbia deciso di intraprendere una relazione con Vittorio Conti, proprio per tale ragione, contatterà il marito della donna. In effetti, gli esiti sperati dalla sarta si verificheranno. Sandro, infatti, arriverò a Milano e deciderà di cimentarsi in un faccia a faccia con Tina. Che cosa si diranno i due? Questo incontro dissuaderà la giovane dalla strada che ha deciso di intraprendere con il direttore dello shopping center?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gemma starà molto male in quanto non tollererà di vedere sua madre così distrutta dal dolore. Avendo capito anche lei che cosa ci sia stato realmente tra Ezio e Gloria, la giovane deciderà di mettersi in contatto con quest’ultima. Per farlo, però, si servirà di carta e penna, sta di fatto che le scriverà una lettera molto profonda.

Adelaide prende una decisione al Paradiso delle signore

Intanto, Salvo continuerà a temporeggiare con Anna. Il giovane Amato non troverà il coraggio di dire alla donna che ha intenzione di comprare casa. Nell’episodio del 28 gennaio del Paradiso delle signore, poi, assisteremo anche ad una svolta importante che riguarda la posizione di Adelaide. La donna è stata chiamata dal magistrato per testimoniare sulla morte del suo ex marito Achille Ravasi.

I fantasmi del passato, dunque, torneranno a bussare alla porta della contessa e lei non potrà fare a meno di mostrarsi profondamente turbata. Ad ogni modo, la donna affronterà in maniera ferma e impassibile l’interrogatorio. Al termine del dibattito, però, il suo animo sarà davvero troppo turbato, al punto che arriverà a prendere una decisione piuttosto estrema e inaspettata. Di cosa si tratterà? Non ci resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo.