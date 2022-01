Cambio programmazione al Grande Fratello Vip: ecco quando andrà in onda e perché

A partire da febbraio la programmazione del Grande Fratello Vip subirà dei cambiamenti. Non è la prima volta che Canale 5 adopera delle modifiche ai palinsesti, tuttavia, il pubblico da casa potrebbe non prendere di buon grado la decisione presa da Mediaset di recente.

Nello specifico, gli appuntamento con il reality show non saranno più previsti nelle serate del lunedì e del venerdì, ma ci sarà una variazione significativa. Scopriamo di cosa si tratta nel dettaglio e quali sono le ragioni celate dietro questa decisione.

In che modo cambia la programmazione del Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip si prepara a subire una grande variazione per quanto riguarda la programmazione. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche in questa sesta edizione, è andato in onda tutte le settimane per due appuntamenti, ovvero, il lunedì e il venerdì. Tale posizionamento nei palinsesti di Canale 5 ha sempre giovato molto in termini di ascolti, sta di fatto che ogni puntata, specie quella di lunedì scorso, riesce a raggiungere livelli di share davvero esilaranti.

Ad ogni modo, a partire da febbraio, la musica cambierà. Il GF Vip, infatti, non andrà più in onda il lunedì e il venerdì, bensì, il lunedì e il giovedì. Questa modifica è stata apportare per consentire il debutto della fiction Fosca Innocenti, a partire da venerdì 11 febbraio. Si tratta della nuova serie che vede come protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Fino al giorno della finale, dunque, questa dovrebbe restare la programmazione del GF Vip.

Dura sfida per il reality show

Ricordiamo che la finale è fissata al 14 marzo, solo in tale data scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Ma questa modifica inerente la programmazione del Grande Fratello Vip a cosa porterà? Il reality show ne uscirà fortificato oppure no? Al momento sembra difficile che il reality possa riuscire a fare ascolti superiori nella serata del giovedì.

In tale giorno, infatti, su Rai 1 va in onda l’amata fiction Doc – nelle tue mani, con Luca Argentero come protagonista indiscusso. La serie è sempre riuscita a regalare ascolti favorevoli alla rete, toccando picchi del 30% di share. Per tale ragione, la sfida del GF Vip diventa sempre più ardua. Cosa dovrà inventare Alfonso Signorini per tenere alto il livello di attenzione dei telespettatori?