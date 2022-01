Uomini e Donne spoiler puntata 27 gennaio: sfilata sensuale, nuove conoscenze per Ida e Luca

Nella puntata di giovedì 27 gennaio di Uomini e Donne assisteremo al continuo della puntata trasmessa mercoledì. Essa si è conclusa con le esterne di Matteo, il quale è uscito sia con Denise sia con Federica.

Con entrambe si sta trovando molto bene, al punto da trascurare le altre ragazze che ancora sono in studio per lui. Ma nella messa in onda odierna vedremo che l’attenzione si sposterà altrove. Ci sarà una sfilata e nuove conoscenze per Luca e Ida. Vediamo tutto nel dettaglio.

La sfilata sensuale a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 27 gennaio, di Uomini e Donne rivelano che si dovrebbe partire con una sfilata. Naturalmente, i protagonisti saranno sempre gli esponenti del trono over. La settimana scorsa si sono esibite le donne, sfilando seguendo un tema incentrato sull’amore e sulla sensualità. Ebbene, a quanto pare anche oggi il tutto sarà improntato sulla sensualità e, molto probabilmente, dovrebbero sfilare gli uomini. Come sempre, chiaramente, ci saranno momenti estremamente concitati in cui non mancheranno discussioni dovute ai voti e a dei rancori pregressi.

Gli spoiler emersi, però, non rivelano chi sarà il vincitore, pertanto, non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprite tutto. Ad ogni modo, archiviato questo argomento, poi, la conduttrice ripristinerà le condizioni abituali all’interno dello studio e darà spazio agli esponenti del parterre di relazionarsi. Al centro dell’attenzione ci sarà Luca.

Nuove conoscenze nella puntata del 27 gennaio

Del nuovo tronista si è parlato molto poco in quanto è sul trono da troppo poco tempo e non è riuscito ancora a creare delle dinamiche degne di nota. Ad ogni modo, nella puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne vedremo che l’attenzione cadrà su di lui. Luca racconterà di essere uscito con due ragazze e, nel corso della puntata, scopriremo come si sia trovato con entrambe.

Al trono over, invece, ci sarà una novità. Biagio, infatti, sarà assente dal parterre. L’uomo non ha preso parte neppure alla registrazione effettuata il giorno prima e la cosa comincerà a farsi strana. Il cavaliere ha degli impegni personali, oppure ha deciso di andare via dopo le recenti polemiche che l’hanno visto protagonista? In merito a Ida, invece, la dama siederà al centro dello studio e racconterà di essere uscita con un nuovo esponente del parterre maschile. Come staranno andando le cose tra loro?