GF Vip, Federica Calemme contro Alfonso Signorini: “Neanche mi saluta, non sono interessante…”

In queste ore, Federica Calemme ha avuto un momento di sfogo all’interno della casa del GF Vip ed ha attaccato Alfonso Signorini. Nello specifico, la ragazza ha detto di essere un po’ insofferente in questo periodo in quanto si sente completamente invisibile.

Nel corso delle puntate lei non viene quasi mai nominata, specie perché non è stata in grado di creare nessuna dinamica interessante all’interno della casa. Scopriamo, dunque, in che modo si è sfogata.

Lo sfogo di Federica contro Alfonso Signorini

Di recente, Federica Calemme si è sfogata con Gianmaria Antinolfi ed ha parlato di alcuni atteggiamenti di Alfonso Signorini. Tutto è partito dal fatto che la ragazza ha notato di essere totalmente invisibile in questo reality show. A tal proposito, ha detto che il conduttore spesse volte non si degna neppure di salutarla, quasi come se non esistesse affatto. Inoltre, ha anche aggiunto che, evidentemente, questo accade in quanto è un personaggio poco interessante.

In effetti, da quanto Federica è entrata in casa di lei non si è quasi mai parlato. La ragazza, infatti, non ha creato nessuna dinamica degna di nota. L’unica cosa che ha fatto è stata avvicinarsi a Gianmaria e dare luogo ad un flirt con lui che, tuttavia, non la sta convincendo molto. Lei stessa, infatti, ha dichiarato di non sentirsi estremamente presa da lui, pertanto, probabilmente la loro conoscenza è destinata a finire molto presto.

Il dramma del passato della Calemme

Ad ogni modo, anche queste piccole dinamiche di cui si è resa protagonista Federica Calemme pare non siano riuscite a suscitare l’interesse di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, secondo il punto di vista della ragazza, si comporterebbe come se non esistesse affatto. Un personaggio calmo e pacato come Federica, dunque, sta passando completamente inosservato all’interno di un reality show quale il GF Vip.

Per tale ragione, nella prossima puntata è probabile che sia proprio lei a dover salutare i coinquilini e a tornare a casa. In queste ore, inoltre, la ragazza ha avuto anche di un altro sfogo. Nello specifico, ha detto che da piccola è stata vittima di bullismo. A causa della sua pelle molto scura, infatti, alcuni bambini la prendevano in giro e insinuavano che non fosse italiana. Insomma, a quanto pare, sembra proprio che non sia un buon momento per lei.