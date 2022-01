GF Vip, Alex Belli esce di scena, arriva Stella, la donna del rapporto a tre: ecco cosa farà (FOTO)

La soap opera continua. Alex Belli ha deciso di allontanarsi dall’Italia per un po’ di tempo uscendo di scena, ma nel “game” dovrebbe entrare una nuova figura, ovvero Stella. Lei è stata tirata in ballo, senza fare esplicitamente il nome, da Delia Duran all’interno della casa del GF Vip.

Si tratta della donna con la quale la modella e l’attore avrebbero avuto i loro menage a trois. Scopriamo nel dettaglio che ruolo avrà la nuova protagonista nella nuova fiction di Canale 5.

Che ruolo avrà Stella nella “soap opera”

In questi giorni, Alex Belli ha deciso di farsi da parte, lasciando l’Italia e facendo perdere le tracce di sé, ma la soap opera non finisce, in quanto in scena entrerà Stella. A lanciare questa indiscrezione bomba sono stati gli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza su Instagram. I due hanno lasciato intendere che il prossimo capitolo della saga potrebbe intitolarsi “l’arrivo di Stella”. La donna in questione pare sia la persona menzionata da Delia in questi giorni in casa.

La Duran, infatti, parlando con Soleil le ha svelato che lei ed Alex hanno un rapporto aperto e amano divertirsi. Per tale ragione, in occasione di un compleanno di lui sono andati a letto con una loro amica. Ebbene, la persona in questione sarebbe proprio Stella. Stando a quanto emerso, dunque, quest’ultima dovrebbe fare la sua comparsa al Grande Fratello Vip per replicare alle dichiarazioni, alquanto pesanti e piccanti, fatte da Delia in questi movimentati giorni di permanenza all’interno della casa.

La scomparsa di Alex Belli

L’arrivo di Stella dovrebbe servire a tappare il buco dell’assenza di Alex Belli, che di recente è stato cacciato dallo studio del GF Vip da Alfonso Signorini. L’attore, infatti, attualmente si trova in una destinazione ignota, che sembra essere situata a Oriente. Molto probabilmente, dunque, nella prossima puntata del reality show non sarà presente.

Ad ogni modo, dato che senza le dinamiche create da lui in primis non ci sono molte argomentazioni in casa, pare proprio che Stella sarà un’arma importantissima. Al momento, però, non sappiamo e la donna entrerà in casa e se lo farà per attaccare Delia, oppure per confermare la sua versione dei fatti. Per saperne di più, infatti, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 e attendere la messa in onda di venerdì 28 gennaio.