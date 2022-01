Rosalinda Cannavò intervista Clarissa Selassiè e la mortifica: “Nonostante quello che hai detto di me…” (VIDEO)

Come i fan del GF Vip sapranno, Alfonso Signorini ha deciso di affidare a Rosalinda Cannavò l’incarico di condurre le interviste di Casa Chi e nell’ultima puntata è stata intervistata Clarissa Selassiè. Quest’ultima ci ha messo un po’ di tempo per rilasciare questa intervista, cosa che di solito accade ai concorrenti subito dopo che sono usciti dal reality show.

Il motivo potrebbe risiedere in un astio pregresso esistente proprio tra la conduttrice e l’ex gieffina. Nel corso della puntata, infatti, Rosalinda ne ha approfittato per levarsi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della sua interlocutrice. Vediamo cosa è accaduto.

La sfuriata di Rosalinda contro Clarissa

Nell’ultima puntata disponibile online di Casa Chi, c’è stato un diverbio tra Rosalinda Cannavò e Clarissa Selassiè. Tra le due ragazze non sembra scorrere buon sangue. Quando Clarissa era al GF Vip, infatti, si rese protagonista di frasi poco carine nei confronti della compagna di Andrea Zenga. Specie sua sorella Jessica dipinse la Cannavò come il personaggio più falso della storia del GF Vip, Secondo il suo punto di vista, lei sarebbe finta e priva di contenuti.

Dinanzi tali parole, Clarissa rimase in silenzio e annuì come se si trovasse d’accordo con la descrizione di sua sorella. Ebbene, a distanza di un bel po’ di tempo, Rosalinda ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa. Nello specifico, la ragazza ha esordito dicendo che fosse davvero strano che Clarissa avesse deciso di lasciarsi intervistare dopo tutto questo tempo.

La Selassiè replica alla Cannavò

Il motivo, secondo la conduttrice, risiederebbe nel presunto astio tra le due. Proprio per tale ragione, prima di intervistarla, Rosalinda Cannavò ha detto a Clarissa Salassiè di essere al corrente di tutto quello che lei e sua sorella dissero all’interno della casa. Malgrado questo, però, la professionalità dell’attrice va oltre, pertanto, all’interno del programma che attualmente sta conducendo sia lei sia le sue sorelle sono sempre le benvenute.

Dinanzi tale discorso, Clarissa è rimasta un po’ interdetta e non ha saputo come rispondere, probabilmente perché non si aspettava una simile reazione da parte della sua interlocutrice. Ad ogni modo, ci ha tenuto a palesare il suo totale distacco dalle accuse di sua sorella ed ha detto che lei, invece, nutre molta simpatia per Rosalinda, anche perché di recente si è schierata a favore di sua sorella.