Il Paradiso delle signore anticipazioni 31 gennaio: Sandro pronto a riconquistare Tina, Gloria impaurita

Nel corso della puntata di lunedì 31 gennaio del Paradiso delle signore vedremo che Sandro non avrà nessuna intenzione di andare via da Milano. Dal momento in cui Agnese lo ha contattato, infatti, l’uomo ha deciso di risolvere le cose inerenti il matrimonio con la sua donna.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria sarà profondamente turbata e impaurita alla lettera minatoria ricevuta da Gemma. Vediamo, dunque, nel dettaglio che cosa accadrà.

Sandro rivuole Tina al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 31 gennaio del Paradiso delle signore rivelano che Sandro e Tina avranno un confronto molto importante. Agnese si è messa in contatto con lui per cercare di capire se tra il giovane e sua figlia ci sia possibilità di recuperare il matrimonio. Inoltre, l’obiettivo della donna è anche quello di mettere fuori gioco Vittorio. Ad ogni modo, Sandro non se lo farà ripetere due volte e deciderà di restare a Milano per risolvere le situazioni in sospeso con sua moglie.

Il protagonista, però, non crederà di riuscire da solo nel suo intento, pertanto, chiederà ad Agnese di dargli una mano a riconquistare il cuore della figlia. Riuscirà nel suo intento? Nel frattempo, Vittorio sembrerà piuttosto in imbarazzo per la nuova situazione che si è venuto a creare. Il direttore dello shopping center, infatti, deciderà di prendere un po’ le distanze da Tina in modo da darle tutto il tempo di risolvere in privato le faccende con suo marito.

Anticipazioni 31 gennaio: la paura di Gloria

Su di un altro versante, poi, vedremo che Umberto resterà molto deluso. Il commendatore, infatti apprenderà che Adelaide gli ha mentito per quanto riguarda la sua partenza e lui non potrà che cominciare a nutrire dei sospetti che la donna gli stia nascondendo qualcosa. Nel corso della puntata del 31 gennaio del Paradiso delle signore, inoltre, vedremo anche che Gloria sarà piuttosto in ansia.

La donna avrà appena ricevuto la lettera scritta da Gemma, che sicuramente non le farà piacere. La ragazza, infatti, è stata piuttosto diretta e intimidatoria al punto da spingere l’ex di Ezio a fare molta attenzione alle prossime mosse. Quando la figlia di Veronica apprenderà della preoccupazione di Gloria, non potrà che rimanerne contenta e soddisfatta. Tina, infine, si troverà a fare i conti con il suo passato. Che decisione prenderà?