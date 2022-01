Soleil Sorge e quella battuta sgradevole che fa indignare Manila Nazzaro: è guerra al GF Vip (VIDEO)

In queste ore, all’interno della casa del GF Vip c’è stato un episodio che ha sollevato un grosso polverone. Tutto è nato nel momento in cui Soleil Sorge si è resa protagonista di una battuta piuttosto sgradevole su Manila Nazzaro.

Nello specifico, la donna stava conducendo il programma radiofonico che la produzione ha pensato per i vari concorrenti quando, improvvidamente, ha detto una frase reputata infelice dalla coinquilina. Ma non solo, anche altre persone si sono mostrate assolutamente contrarie al modo di agire della Sorge.

La battura infelice di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha detto una frase alquanto sgradevole su Manila Nazzaro. In particolar modo, la ragazza si trovava in compagnia di Barù a condurre il programma radiofonico del GF Vip. Ad un certo punto, però, il compagno d’avventura le ha chiesto dove fosse finita Manila e lei ha risposto in una maniera piuttosto acida. Nello specifico, ha detto che se voleva divertirsi poteva farlo con lei in quanto la Nazzaro si trovasse, come al solito, in cucina a lavare i piatti.

Questa frase non è stata affatto digerita dalla compagna di Lorenzo Amoruso che, infatti, ha aspettato di incontrare la compagna d’avventura per cantargliene quattro. Quando l’influencer ha terminato il suo show, infatti, Manila l’ha subito attaccata dicendo di non aver affatto apprezzato la sua espressione fatta poc’anzi. In realtà, a non gradire il suo atteggiamento sono state anche altre donne della casa.

La reazione di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro, infatti, ha detto a Soleil Sorge che la sua battuta non fosse piaciuta a nessuno, sta di fatto che tutti i coinquilini si sono alzati subito dopo ed hanno smesso di seguire lo show. L’influencer, ha replicato a tono ed ha detto alla sua, ormai, ex amica di darsi una calmata in quanto si trattasse solamente di una frase divertente che non celasse assolutamente nulla di serio e di grave.

La Nazzaro, però, non si è accontentata della replica della sua interlocutrice ed ha continuato a sfogarsi con le compagne d’avventura. Stavolta quasi tutte si sono trovate d’accordo con lei reputando Soleil fuori luogo. Anche Katia Ricciarelli, che ha sempre protetto sotto la sua ala la Sorge, stavolta ha detto che ha esagerato ed ha pronunciato una cosa davvero brutta. Le scuse di Soleil non sono arrivate e, conoscendo il carattere, pare non arriveranno.