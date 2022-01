Ida Platano pensa ancora a Riccardo Guarnieri? Inaspettata confessione a Uomini e Donne e lacrime (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato un episodio alquanto inaspettato che ha riguardato Ida Platano e il capitolo Riccardo Guarnieri. La donna si sta frequentando con un nuovo corteggiatore di nome Andrea.

Tra i due le cose sembravano andare piuttosto bene, tuttavia, d’un tratto la protagonista ha avuto un momento di cedimento. In particolare, è scoppiata in lacrime ed ha lasciato lo studio. Ecco che cosa è successo.

Ida riapre il capitolo Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

La puntata del 27 gennaio di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata. Ad un certo punto, infatti, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Ida Platano che, inaspettatamente, ha tirato fuori l’argomento Riccardo Guarnieri. Il nome del cavaliere è diventato quasi un tabù da quando i due si sono lasciati. Improvvisamente, però, la donna ha deciso di tornare sull’argomento. Tutto è cominciato nel momento in cui la dama ha raccontato di aver conosciuto un nuovo cavaliere.

Andrea è sembrato estremamente propenso ad intraprendere una relazione con la donna. Lei, però, non è apparsa molto flessibile e serena. Il suo interlocutore dunque, non ha potuto fare a meno di chiederle per quale ragione si stesse comportando in questo modo e lei ha risposto dicendo di essere molto ferita e destabilizzata per quello che ha vissuto in passato. (Continua dopo il post)

AHAHAH LO SAPEVO PENSA ANCORA A RICCARDO BIONDÌ FALLO TORNARE #uominiedonne — Vipsania Agrippina (@mariannadec_and) January 27, 2022

La Platano scoppia in lacrime e va via

L’attenzione, chiaramente, non è potuta che ricadere su Riccardo Guarnieri e il volto di Ida Platano è diventato subito cupo. La donna, infatti, ha detto che non si sarebbe mai aspettata che a Uomini e Donne avrebbe potuto trovare l’amore, eppure questo si è verificato. Riccardo è stato l’unico uomo in grado di farle battere davvero il cuore all’interno della trasmissione.

Purtroppo, però, le cose non sono andate bene e i due hanno deciso di interrompere la loro storia, in un modo anche piuttosto brusco. Pertanto, la Platano ha detto che bisogna andare avanti e voltare pagina, tuttavia, è impossibile dimenticare tutto quello che ha vissuto. La situazione è divenuta molto seria, al punto che la conduttrice ha provato a sciogliere la tensione chiedendo ai due protagonisti di ballare. Ida, però, si è rifiutata ed ha deciso di correre fuori dallo studio in una valle di lacrime. La sua reazione, chiaramente, ha lasciato un po’ tutti interdetti.