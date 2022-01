Uomini e Donne, anticipazioni puntata 28 gennaio: nuova sfilata, Tina e Luciano si scatenano in pista

Venerdì 28 gennaio è previsto l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne. In tale occasione vedremo che andrà in onda la sfilata, probabilmente del parterre maschile.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, si tratterà di un defilè davvero molto entusiasmante. Ad ogni modo, ad alimentare la puntata ci penserà anche il cavaliere Luciano. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

La sfilata che animerà la puntata di Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 28 gennaio di Uomini e Donne Maria De Filippi farà scendere la passerella e chiederà agli esponenti del tuo numero di cimentarsi in una nuova sfilata. Le anticipazioni rivelano che il tema dell’esibizione sarà attinente alla sensualità. Così come accaduto la settimana scorsa per il parterre femminile, stavolta dovrebbero essere gli uomini a cimentarsi in una sfilata estremamente esilarante. In tale occasione, chiaramente, non mancheranno i momenti di scontro dovuti soprattutto ai voti e alle situazioni pregresse tra gli esponenti del parterre.

Per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria, però, non ci resta che attendere la messa in onda di venerdì, sempre a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. A rendere particolarmente animata la puntata, poi, ci penseranno Luciano e Tina. Il cavaliere è giunto da poco negli studi Elios in quanto la sua presenza a C’è posta per te ha colpito moltissimo la conduttrice. L’uomo in questione è solito cimentarsi in balli estremamente scalmanati, tant’è che Maria deve spesso intervenire per fermarlo.

Spoiler 28 gennaio: ballo tra Tina e Luciano

Le anticipazioni della puntata del 28 gennaio di Uomini e Donne, infatti, rivelano che il cavaliere si cimenterà in un nuovo balletto, in cui si insinuerà anche Tina Cipollari. I due, dunque, daranno luogo ad un ballo estremamente movimentato che divertirà i presenti in studio. Grande assente della trasmissione sarà Biagio, il quale non era presente neppure nella scorsa registrazione. Al momento, però, non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il cavaliere ad allontanarsi dal parterre.

Durante la puntata, poi, ci sarà un momento di confronto tra Nadia ed Elena. Le due donne si scontreranno in maniera piuttosto accesa a causa di alcune situazioni accadute dietro le quinte. Del trono classico, invece, si è ampiamente parlato nella puntata di ieri. L’unica novità, non proprio piacevole per i fan, è che non sarà presentata nessuna nuova tronista neppure in questa puntata.