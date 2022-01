Sneakers must-have nel 2022: i 6 modelli più in tendenza secondo Kola Tytler di dropout

Anche il 2022 si conferma come l’anno delle sneakers. Le scarpe ginnastica hanno visto un aumento di popolarità in tutte le fasce di età negli ultimi anni e la corsa all’acquisto di calzature comode e versatili non accenna a frenarsi, ponendo le basi per un continuo forte desiderio d’acquisto anche per l’anno corrente. Kola Tytler, CEO e co-fondatore di dropout, noto brand specializzato nella rivendita delle sneakers più ricercate, elenca i 6 modelli piu ricercati secondo il business milanese. dropout fa ampio uso di intelligenza artificiale per la raccolta e l’analisi dei dati nel mercato delle sneakers più richiesti per assicurarsi che i prodotti esposti nella boutique in centro a Milano ed i prodotti in prima pagina su dropoutmilano.com siano d’interesse oggettivo.

Ecco la lista dei 6 modelli di scarpe da ginnastica più richiesti per l’anno in corso:

Jordan 1 Mid

Continua inarrestabile l’ascesa del marchio Jordan: le silhouette inizialmente ideate per l’attivitá sui campi di pallacanestro sono ormai usate da molti per il tempo libero. Il modello 1 Mid si propone come una soluzione “semplificata” e generalmente piu accessibile rispetto allo storico modello 1 High. Dopo un 2021 di uscite e collaborazioni sulle Jordan 1 Mid, il 2022 si pone come una continuazione di un modello per ora risultato del tutto vincente. Nike punterà significativamente su silhouette e collaborazioni volte a consolidare e ad aumentare la propria base di clienti femminile per quanto riguarda le sneakers.

Jordan 1 High

Il modello classico del marchio Jordan, la 1 High, inizialmente (1985) indossata dal cestista, la fa da padrone nel mercato delle sneakers, confermandosi come la silhouette più ricercata e menzionata del mondo delle scarpe da ginnastica. Diverse colorazioni ed ulteriori collaborazioni importanti sono attese nel corso dell’anno per le Jordan 1 High, per il piacere di appassionati e novizi del mondo delle sneakers.

New Balance 550

Grazie a campagne marketing importanti e mirate, New Balance ha concluso il 2021 con numerose uscite di scarpe da ginnastica che sono state accolte molto favorevolmente dalla clientela generalista. Il ritorno al vintage é d’ispirazione per le nuove NB 550, che continueranno a trovare approvazione sia nelle colorazioni più neutre che in quelle più accese. New Balance con buona probabilitá inizierà a capitalizzare su questa forte attenzione tramite l’annuncio di nuove collaborazioni e l’utilizzo di forti campagne marketing supportate dai nuovi talenti ed artisti che l’azienda statunitense ha messo sotto contratto nell’anno passato.

Nike Dunk (Low e High)

Tornate prepotentemente al centro del palinsesto di release Nike ed anch’esse oggetto di svariate collaborazioni (Off-White, Travis Scott e Ben&Jerry su tutte), le Nike Dunk continuano a godere di una rinnovata popolarità e non accennano ad uscire di scena nel 2022, con altre collaborazioni e silhouette accattivanti in programma per il corso dell’anno. Nonistante il modello basso (Low) sia stato oggetto di maggoore attenzione nel 2021, vi sono buone probabilitá che Nike inizi a riequilibrare il focus del proprio marketing per aumentare le vendite del modello alto (High)

Veja Campo

Il brand francese Veja continuerá a godere di molta attenzione nel 2022, sulla scia dell’incredibile successo delle silhouette base proposte del brand nell’anno passato. Viste ai piedi di A-level celebrititá quali Meghan Markle, Emily Ratajkowski e Katie Holmes, le sneakers vegane in pelle naturale continueranno a godere di particolare attenzione da parte degli appassionati di moda e di chi, come noi, sostiene il consumo e la produzione sostenibile.

Yeezy Boost 350 V2

Le sneakers per eccellenza del rapper Kanye West, nonostante la forte risposta di Nike/Jordan e l’ascesa di New Balance nel 2021, continuano a spopolare tra individui di tutte le età. Il modello 350 V2 é ora prodotto in quantità significativamente maggiori rispetto a qualche anno fa e Adidas e Mr West hanno in programma un ulteriore refresh delle colorazioni offerte alla clientela, insieme al restock di alcuni modelli usciti in precedenza ed andati esauriti in pochi minuti.