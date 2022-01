Stella, l’amante di Alex e Delia, esce allo scoperto a Pomeriggio 5: ecco chi è e la verità sul loro rapporto (VIDEO)

Come già anticipato, il nuovo capitolo della soap opera che vede protagonisti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si chiama “l’arrivo di Stella”. Lei sarebbe la donna con cui i due protagonisti pare abbiano avuto un rapporto a tre.

Dopo essere stata menzionata sui social e da alcune riviste, la donna ha contattato la redazione di Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti. Scopriamo, dunque, chi è questa donna e cosa ha raccontato sul rapporto a tre con l’attore e la modella.

La versione di Stella sul rapporto con Alex e Delia

Stella e l’assistente di Alex Belli, la quale ha stretto un ottimo rapporto anche con la compagna dell’attore Delia Duran. Dal punto di vista professionale, prima di essere l’assistente di Belli, la donna è apparsa all’interno della web serie The Lady di Lory Del Santo. Tra i tre si è venuto a creare un legame così forte al punto da arrivare a condividere anche esperienze alquanto intime.

Nello specifico, la donna in questione, nel salotto di Barbara D’Urso, ha confermato di essere lei la donna menzionata da Delia all’interno della casa del GF Vip, ovvero, quella del menage a trois. La protagonista, però, ci ha tenuto a fare una precisazione. Nello specifico, ha detto che Delia fosse assolutamente consenziente. La donna, infatti, non deve essere vista come una vittima in quanto, sin dal primo momento è sempre stata d’accordo a vivere la sessualità in maniera completamente libera e disinibita. (Continua dopo il video)

"Delia non è una vittima, è consenziente" La versione di Stella, coinvolta in una relazione a tre con Alex e Delia, a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/vA0gg8JjIC — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 27, 2022

C’è qualcosa che non quadra nel racconto

Entrando maggiormente nello specifico del loro rapporto, Stella ha detto che tra lei Alex e Delia c’è un legame molto forte di amicizia. Loro hanno condiviso insieme viaggi, esperienze lavorative e anche quelle attinenti la sfera della sessualità. Ad ogni modo, secondo il loro punto di vista non c’è nulla di male in questo in quanto vivono l’amore in modo libero. La donna, infatti, ci ha tenuto a precisare di non rappresentare affatto una minaccia nel rapporto tra i due compagni.

Ad ogni modo, la sua versione dei fatti va a cozzare con quanto dichiarato in precedenza da Alex Belli ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha sempre detto di non avere affatto un rapporto aperto con la sua donna, anzi, è sempre stato fedele e monogamo. Insomma, la faccenda sembra ancora tutta da sviscerare.