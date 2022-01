Alfonso Signorini prende in giro Lulù Selassiè con una parodia su Instagram (VIDEO)

In questo periodo stanno spopolando sui social i video parodia di Lulù Selassiè e, a quanto pare, anche Alfonso Signorini è rimasto particolarmente colpito da uno di essi. Nello specifico, il conduttore ha condiviso sul suo profilo Instagram una clip che ha molto divertito i fan.

Si tratta di un filmato in cui è ipotizzata quella che potrebbe essere la vita post matrimoniale tra Lulù e Manuel. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

La parodia di Lulù Selassiè

Alfonso Signorini ha preso molto a cuore la storia nata al GF Vip tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo. Ad ogni modo, il presentatore non può fare a meno di prendere con la dovuta ironia alcuni comportamenti e modi di fare di cui si rende protagonista la principessa. Proprio in queste ore, il conduttore ha pubblicato una IG Stories in cui è contenuta la parodia di Lulù fatta da una tiktoker.

La persona in questione si è vestita e truccata in maniera identica alla Selassiè e poi ha simulato quello che potrebbe accadere tra lei e Manuel una volta sposati. Ricordiamo, infatti, che prima che Bortuzzo abbandonasse il reality show per motivi di salute, la ragazza gli ha detto di avere l’intenzione di sposarlo una volta terminata l’esperienza all’interno del programma anche per lei. Ebbene, la vita matrimoniale tra i due potrebbe rivelarsi molto divertente.

La presa in giro di Alfonso Signorini

Nel video condiviso da Alfonso Signorini, infatti, si vede la parodia di Lulù Selassiè intenta a cucinare, in una pentola completamente vuota. Il modo di parlare e gli atteggiamenti sono davvero somiglianti all’originale, pertanto, lo stesso conduttore non ha potuto fare a meno di mostrarsi piacevolmente colpito dalla cosa. Il protagonista, infatti, ha detto di adorare follemente quella parodia.

Naturalmente, si tratta di un video ironico volto a prendere in giro alcune caratteristiche tipiche del comportamento della ragazza. Per tale ragione, c’è anche chi ha criticato la scelta del presentatore di condividere il video, reputandolo un po’ fuori luogo e poco imparziale. L’edizione di quest’anno del GF Vip, però, è stata improntata su di una linea di condotta molto più morbida, pertanto, difficilmente queste critiche potrebbero tangere realmente il conduttore. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere in che modo possa reagire Lulù nel caso in cui dovesse prendere visione di tale parodia.