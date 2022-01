Altra bomba a Mattino 5 su Belen e Stefano: “Si vedono di nascosto in albergo”, ma lei vede anche un altro…

Continuano a trapelare notizie in merito alla vita sentimentale di Belen Rodriguez e di Stefano De Martino. Nella puntata di questa mattina di Mattino 5, infatti, Andrea Franco Alajmo, fedele ospite della trasmissione di Federica Panicucci, ha sganciato un’altra piccola bombetta.

Su esortazione della padrona di casa, infatti, il paparazzo ha detto di avere delle nuove informazioni in merito al ritorno di fiamma, non più tanto presunto, tra la showgirl e il ballerino. Vediamo che cosa è emerso.

La nuova bomba su Belen e Stefano a Mattino 5

Nel corso della puntata del 28 gennaio di Mattino 5 si è parlato di nuovo della vita sentimentale di Belen e Stefano. Un po’ di giorni fa era trapelata la notizia secondo cui tra i due fosse in atto un ritorno di fiamma. La coppia, infatti, è stata avvistata in più occasioni insieme in atteggiamenti anche piuttosto complici. Ad ogni modo, i diretti interessati non si sono mai sbilanciati troppo sulla faccenda lasciando che il gossip circolasse liberamente senza conferme né smentite.

Da poche ore, però, sono stati aggiunti altri dettagli alla vicenda. Andrea Franco Alajmo, infatti, ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la frequentazione tra De Martino e la Rodriguez stia procedendo ancora a gonfie vele. I due, però, per cercare di non dare nell’occhio, starebbero continuando a vedersi di nascosto. Se prima, però, i loro incontri si limitavano solamente a cene insieme o passeggiate, adesso pare sia stato attuato un upgrade.

Gli incontri anche con Michele Morrone

In particolar modo, infatti, il paparazzo ha asserito che Belen e Stefano si vedrebbero in gran segreto in albergo. Questo, dunque, dimostrerebbe che tra i due il ritorno di fiamma c’è eccome. Tuttavia, per poterci liberare del condizionale è necessario prendere visione di foto esplicite, oppure apprendere dichiarazioni provenienti dai diretti interessati. Almeno per il momento, però, non c’è nessuna delle due condizioni, ma molto presto potrebbero trapelare delle foto.

Nel frattempo, a rendere più intricata la vicenda è il fatto che Belen sia stata avvistata di nuovo anche con l’attore Michele Morrone. Il paparazzo ha azzardato dire che anche questo gossip sia vero, sta di fatto che ci sono anche delle foto in rete che testimoniano la notizia. Pertanto, da quanto emerso sembra proprio che la Rodriguez stia vivendo un momento di confusione.