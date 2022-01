GF Vip, Katia supera il limite con Jessica: “Che mign***a” chiesta squalifica immediata (VIDEO)

Quelle appena trascorse sono state ore piuttosto concitate all’interno della casa del GF Vip a causa di una frase di Katia verso Jessica. Quest’ultima si è cimentata in un ballo sensuale quando, improvvisamente, la compagna d’avventura ha pronunciato un’offesa molto grave.

La donna ha parlato a bassa voce, pertanto, solo Soleil l’ha ascoltata, tuttavia, il pubblico da casa ha udito perfettamente tutto e non ha potuto fare a meno di dare di matto. Scopriamo cosa è successo.

L’insulto di Katia a Jessica

Katia Ricciarelli ne ha combinata un’altra delle sue all’interno della casa del GF Vip e stavolta la destinataria dei suoi scivoloni è stata Jessica Selassiè. I vipponi erano concentrati nel fare il consueto aperitivo del giovedì sera e il clima era piuttosto giocoso e ilare. Ad accompagnare e rendere più lieto il momento è stata la musica. Improvvisamente, infatti, è partito un pezzo molto apprezzato da Jessica, la quale non ha potuto fare a meno di alzarsi in piedi e cominciare a ballare.

La ragazza ha cominciato a fare delle movenze molto sensuali che, chiaramente, hanno catturato l’attenzione di molti dei presenti al tavolo. Nell’assistere alla scena, però, Katia non è sembrata molto favorevole alla cosa. La donna, infatti, si è girata verso Soleil ed ha dato della “mign***a” alla sua compagna d’avventura. La Sorge è scoppiata a ridere e le due donne hanno proseguito a prendersi gioco della Selassiè che, intanto, era completamente ignara.

La furia del pubblico del GF Vip

La frase infelice di Katia contro Jessica non è stata udita dai commensali del GF Vip, ma il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di commentare. In molti, infatti, su Twitter hanno divulgato il video in questione ed hanno commentato in maniera assolutamente scioccata l’accaduto. Molti utenti hanno detto che adesso bisogna darci un taglio. La supremazia di Katia e il suo essere così intoccabile all’interno della casa del reality show sono cose che devono finire.

Gran parte del pubblico ha detto che adesso la squalifica non può essere evitata in quanto la donna ha oltrepassato ogni limite di decenza. Dare della poco di buono in diretta tv ad un’altra donna è una cosa inaccettabile. Per tale ragione, non ci resta che attendere per vedere se davvero saranno presi provvedimenti oppure no.