Il Paradiso delle signore trama 1 febbraio: Gloria si apre con Armando, Ezio vuole confessare tutto

La trama della puntata del giorno 1 febbraio del Paradiso delle signore rivela che molti nodi verranno al pettine. Ezio deciderà di confrontarsi nuovamente con Veronica, ma stavolta dovrà raccontarle tutta la verità.

Gloria, dal canto suo, sarà profondamente turbata per la lettera minatoria ricevuta da Gemma, per tale ragione prenderà una decisione inaspettata. Intanto, al grande magazzino ci sarà grosso fermento per la creazione della nuova collezione.

Trama 1 febbraio: Gloria si confida con Armando

Nel corso della puntata del giorno 1 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Irene sarà molto adirata con Salvo. La ragazza proprio non riuscirà a digerire il fatto che il ragazzo voglia acquistare la casa in cui vive. Nel frattempo, poi, vedremo che Gloria sarà profondamente turbata. La donna ha ricevuto una lettera alquanto minatoria da parte di Gemma, pertanto, andrà nel panico. La donna non riuscirà a sopportare l’idea che qualcuno sia a conoscenza dei suoi segreti e possa divulgarli.

Proprio in virtù di questo, la protagonista sentirà il bisogno di aprirsi con qualcuno e la persona con la quale si aprirà sarà proprio Armando. Quest’ultimo, chiaramente, non potrà che rimanere esterrefatto dalle confessioni apprese dalla sua interlocutrice. Per quanto riguarda Ezio, invece, l’uomo non riuscirà più a vivere in un clima così ostile con la sua compagna, per tale motivo, prenderà una decisione.

Sandro va da Vittorio al Paradiso delle signore

Nello specifico, l’uomo deciderà di aprirsi completamente con Veronica in modo da raccontarle tutta la verità sul suo passato con Gloria. La donna, però, correrà subito a parlare con la Moreau. Intanto, al Paradiso delle signore, nella puntata dell’1 febbraio vedremo che si continuerà a lavorare sodo per la realizzazione della collezione primaverile. Flora avrà un’idea brillante.

In particolare, la stilista si ispirerà al giacchetto da cavallerizza di Gemma per dare luogo a dei capi davvero originali e di tendenza. Nel frattempo, Sandro continuerà ad essere una presenza fissa a Milano. L’uomo ha tutte le intenzioni di risolvere le cose in sospeso con Tina in merito al loro matrimonio. I due, dunque, si cimenteranno in un nuovo confronto, riusciranno stavolta a trovare un punto d’incontro? Infine vedremo che si verificherà una situazione alquanto paradossale. Sandro, infatti, ignaro di tutto, chiederà proprio a Vittorio ospitalità per restare a Milano il tempo necessario. Come reagirà Conti?