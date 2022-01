Oroscopo 29 gennaio 2022: Leone sicuri, Acquario in cerca di risposte

Le previsioni dell’oroscopo del 29 gennaio esortano gli Ariete a tenere gli occhi be aperti sul lavoro. I Leone sono impavidi, mentre i Pesci devono essere determinati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Dal punto di vista professionale state facendo dei progressi. Presto potrebbero presentarsi delle ottime opportunità di carriera, pertanto, è il caso di guardarsi bene attorno.

Toro. In amore è importante non essere troppo litigiosi. Vero è che l’amore non è bello se non è litigarello, ma non bisogna tirare troppo la corda. Sul lavoro è necessario fare un po’ di ordine.

Gemelli. Cercate di essere più chiari con le persone che vi circondano. Se una cosa non vi sta bene, non tenetevela per voi. Con garbo ed educazione tutto può essere detto. Sul lavoro è meglio essere attenti a chi vi circonda.

Cancro. Le previsioni dell’oroscopo del 29 gennaio denotano l’inizio di un periodo molto proficuo dal punto di vista professionale. Gli ultimi tempi potrebbero essere stati un po’ difficili dal punto di vista finanziario, ma d’ora in avanti le cose cambieranno.

Leone. I nati sotto questo segno sono molto sicuri di sé. In amore siete audaci e in grado di mettervi sempre in gioco in prima linea. Nel lavoro, invece, bisogna che sfoderiate le vostre armi vincenti.

Vergine. Non lasciatevi condizionare da quello che fanno o dicono gli altri. In amore bisogna seguire sempre il proprio cuore, evitando di impelagarsi in situazioni troppo complicate. La bellezza sta nelle cose semplici.

Previsioni 29 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore non bisogna dare le persone per scontate. In famiglia potrebbe nascere qualche piccolo diverbio, cercate di mettere da parte l’orgoglio quando si tratta di persone a cui volete un gran bene. Sul lavoro bisogna essere audaci.

Scorpione. Sul lavoro è importante avere metodo ed essere organizzati. Approfittate di questo fine settimana per mettere a posto le vostre idee e per valutare di iniziate eventuali nuovi progetti.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 29 gennaio invitano i nati sotto questo segno ad essere un po’ più premurosi con le persone care. Cercate di no pensare solo ai vostri interessi.

Capricorno. Sul lavoro stanno nascendo nuove occasioni e opportunità, tuttavia, il tempo sembrerà scarseggiare parecchio. Cercate di ritagliarvi degli spazi da trascorrere anche con le persone care.

Acquario. Spesso finite per porvi continue domane alle quali fate un po’ di fatica a trovare delle risposte. Ad ogni modo, ricordate che le cose si faranno più chiare nel momento in cui smetterete di darci troppo peso.

Pesci. Dal punto di vista sentimentale è importante essere determinati. Anche dinanzi un rifiuto cercate di non abbattervi e, soprattutto, non perdete la voglia di provarci e di mettervi in gioco. Sul lavoro ci vuole attenzione.