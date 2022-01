Armando Incarnato insulta Gianni Sperti a Uomini e Donne: “Non fai bene il tuo lavoro” bufera in studio

La puntata odierna di Uomini e Donne è stata piuttosto movimentata a causa della sfilata. Invece di dare spazio al parterre maschile, anche in questo caso si è dato spazio alle donne. Durante la messa in onda, però, c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Armando Incarnato e Gianni Sperti.

La discussione si è spostata su di un piano molto più serio ed importante, sta di fatto che è stato tirato in ballo il tema del lavoro. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è accaduto.

Armando infanga il lavoro di Gianni

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato uno scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti davvero molto forte. Tutto è cominciato nel momento in cui Maria ha annunciato che la prossima a sfilare sarebbe stata Gemma. Ancora una volta si è deciso di improntare le esibizioni sul tema della sensualità, per tale ragione, Tina non ha potuto fare a meno di fare una battuta. Nel dettaglio, l’opinionista ha fatto un’allusione su Galgani dicendo che si sarebbe aspettata che si fosse messa a suonare il piffero.

Le sue parole, chiaramente, hanno generato un bel po’ di sgomento e di ilarità in studio, al punto che Armando è intervenuto per commentare la battuta dell’opinionista. Il suo intervento, però, ha generato una reazione piuttosto inaspettata in Gianni. Quest’ultimo, infatti, ne ha subito approfittato per attaccare l’esponente del parterre maschile. A quel punto, la discussione è degenerata.

La replica di Sperti a Incarnato e l’intervento di Maria

Armando Incarnato, infatti, ha accusato Gianni Sperti di essere scorretto e petulante e di non fare bene il suo lavoro a Uomini e Donne. Il motivo risiede nel fatto che utilizza due pesi e due misure. Quando si tratta di lui, infatti, Gianni parte prevenuto e questo lo renderebbe molto imparziale. Nel sentirsi criticato sulla sua professione, allora, Sperti ha sbottato ed ha detto di non dare minimamente peso alle parole di una persona che non stima.

Se Maria De Filippi continua ad affidargli questo incarico, evidentemente qualcosa di buono lo fa anche lui in studio, quindi, non si cura minimamente del pensiero di Armando. I due hanno continuato a punzecchiarsi fino a quando la padrona di casa non ha deciso di interrompere il siparietto e andare avanti con la trasmissione.

“Se la persona per cui lavoro lo tiene qua vuol dire qualcosa…che faccio bene il mio LAVORO..” #uominiedonne pic.twitter.com/0Iyc3j1NZx — lallina (@peppallero) January 28, 2022