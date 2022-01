Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 gennaio: Ida prende una decisione, Gemma sbotta contro Nadia

Come era prevedibile, la rivalità tra Gemma e Nadia salterà presto fuori. Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che la Galgani avrà uno sfogo piuttosto importante contro la dama.

Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna arriverà a prendere una decisione molto importante in merito ad una conoscenza nella quale si sta cimentando. Trono classico e trono over, poi, si mescoleranno. Ecco che cosa accadrà.

Lite tra Gemma e Nadia nella puntata del 31 gennaio

Nel corso della puntata di lunedì 31 gennaio di Uomini e Donne andrà in onda la prima parte della registrazione effettuata il 27 gennaio. In tale occasione vedremo che Gemma si lascerà andare ad uno sfogo molto intenso contro Nadia. Le due stavano uscendo con lo stesso cavaliere, ovvero, Massimiliano. Quest’ultimo, però, nel momento in cui ha cominciato ad uscire con Nadia, si è reso conto di non essere più interessato alla Galgani. Questo cambio di rotta, dunque, genererà molto rammarico nella dama bianca.

Quest’ultima, infatti, non perderò occasione per litigare con Nadia e nel dibattito si intrometterà anche Tina Cipollari. L’opinionista, chiaramente, non potrà che schierarsi dalla parte di Nadia a sfavore della torinese. Una volta chiuso questo argomento, poi, la conduttrice chiederà a Ida Platano di sedersi al centro dello studio per raccontare come stia procedendo la sua conoscenza con Andrea.

Ida prende una decisione a Uomini e Donne e altre liti

Con un po’ di rammarico, la donna spiegherà di voler interrompere la frequentazione. In una precedente puntata abbiamo assistito ad un duro sfogo di Ida, la quale è apparsa piuttosto turbata in quanto non riesce ancora a superare alcuni fantasmi che fanno parte del suo passato. In virtù anche di questo probabilmente, la donna deciderà di non far perdere più tempo al cavaliere che, invece, era intenzionato a conoscerla di più.

Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, poi, ci sarà una discussione tra Armando e Matteo. Il motivo risiede nel fatto che Incarnato, al termine della precedente registrazione, si è avvicinato a lei mostrandosi interessato. Questo gesto, chiaramente, infastidirà moltissimo il tronista, il quale non esiterà a palesare tutto il suo dissenso nei confronti dell’interlocutore. Da lì si aprirà una discussione molto lunga e impegnativa nella quale interverranno anche gli opinionisti e altri presenti in studio. Biagio, invece, sarà assente anche stavolta.