Oroscopo 30 gennaio 2022, classifica: Vergine giù, opportunità per Pesci

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 30 gennaio esortano i nati sotto il segno del Leone a farsi strada in amore. I Bilancia, invece, sono nel limbo, bisogna prendere una decisione.

Oroscopo dei primi sei segni

1 Pesci. In amore potrebbe esserci un colpo di fulmine. In ambito professionale ci sono delle opportunità in arrivo. Cercate di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino. Osate di più che adesso siete favoriti.

2 Leone. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 30 gennaio esortano i nati sotto questo segno a rischiare il tutto per tutto in amore. Il periodo è molto positivo, pertanto, non vi resta da fare altro che orare. In ambito professionale, invece, siate audaci.

3 Acquario. Lasciate che le cose seguano il loro corso, non forzate gli eventi. Dal punto di vista professionale non dovete essere troppo pretenziosi. Approfittate di questo fine settimana per rilassarvi un po’ e per staccare la spina.

4 Cancro. I nati sotto questo segno hanno bisogno di una vacanza. Sia dal punto di vista fisico sia psicologico avete il bisogno di evadere e di rilassarvi un po’. Sul lavoro sta per cominciare una settimana molto impegnativa e produttiva.

5 Scorpione. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Specie i liberi professionisti riusciranno ad ottenere delle novità molto interessanti. Non siate troppo rigidi in amore e lasciatevi andare un po’ di più alle vostre emozioni.

6 Sagittario. Le cose si fanno sempre in due. In amore lasciatevi andare un po’ di più e se avete la voglia di avanzare qualche proposta, fate pure. In ambito professionale siete molto attenti e precisi, tuttavia, cercate di non diventare troppo pesanti.

Previsioni astrali posizioni centrali

7 Toro. Giornata interessante per quanto riguarda i sentimenti. Ci sono dei cambiamenti in arrivo ai quali dovrete essere pronti. Tendenzialmente siete poco abitudinari, quindi, non dovreste fare molta fatica ad adattarvi alle novità.

8 Bilancia. L’oroscopo del giorno 30 gennaio invitano i nati sotto questo segno a dedicarsi un po’ di più alla famiglia. Non trascurate i vostri affetti altrimenti potreste pentirvene. Sul lavoro potreste rimanere stupiti da una notizia inattesa.

9 Ariete. In amore potrebbe arrivare una piccola delusione, tuttavia, cercate di non abbattervi. Nella vita è normale vivere degli alti e bassi. Sul lavoro è importante prendere l’iniziativa e mostrarsi sempre attenti e professionali.

10 Gemelli. Evitate di gettarvi a capofitto nelle situazioni senza valutare se ci siano i presupposti per andare avanti oppure no. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario buttarsi nelle cose e altri dove, invece, sarebbe opportuno fermarsi un attimo.

11 Vergine. I nati sotto questo segno sono un po’ giù di corda. Non siate troppo severi con voi stessi, a tutti può capitare di fare qualche errore di valutazione, sia per quanto riguarda le situazioni, sia per quanto riguarda le persone.

12 Capricorno. In amore siete molto competitivi, ad ogni modo, ci sono momenti nei quali è necessario gettare la spugna. Mettete sempre al primo posto le vostre esigenze e non curatevi di quello che pensano o dicono gli altri.