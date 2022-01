Oroscopo 31 gennaio 2022: Ariete ricominciano, Bilancia in grande forma

Le previsioni dell’oroscopo del 31 gennaio esortano gli Acquario ad essere riflessivi. I nati sotto il segno dell’Ariete, invece, hanno l’opportunità di ricominciare. I Gemelli devono stare attenti a qualche tensione di troppo.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di gettarsi il passato alle spalle e di ricominciare da zero. Imparate a rinascere dalle vostre ceneri, solo in questo modo riuscirete davvero ad essere felici. In amore bisogna scendere a qualche compromesso.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 31 gennaio esortano i nati sotto questo segno a non arrendersi al primo ostacolo. Anche se la vita vi pone dinanzi degli ostacoli, voi dovete fare di tutto per riuscire a superarli e ad andare oltre.

Gemelli. In amore potrebbe essere un po’ difficile relazionarsi con il partner. Ad ogni modo, mettete da parte l’orgoglio e impegnatevi per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In ambito professionale, invece, solo i più pazienti otterranno dei risultati interessanti.

Cancro. Buon omento per l’amore. Se state pensando di ricucire un rapporto, questo è il periodo adatto. Non siate troppo perfezionisti. Dal punto di vista del lavoro, invece, è tempo di cimentarsi in esperienze innovative, anche se lontane dal proprio modo di essere.

Leone. Giornata di interessanti risvolti in ambito professionale. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto deve fare il possibile per non essere scavalcato dalla concorrenza. Spesso il mondo del lavoro è una giungla e vince quello più scaltro degli altri.

Vergine. Non siete persone che tendenzialmente riescono a fare buon viso e cattivo gioco. Se siete indecisi su di una decisione da prendere, forse è il caso di fermarsi un attimo. Un regalo potrebbe rendere la vostra giornata più serena.

Previsioni 31 gennaio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo aver attraversato un fine settimana un po’ fiacco dal punto di vista fisico, adesso è il momento di darsi da fare per cimentarsi in nuove avventure. Chi è in bilico su di una decisione da prendere farebbe bene a riflettere a fondo.

Scorpione. Siete pieni di impegni ultimamente e questo potrebbe spingervi a dover fare delle rinunce. In amore è meglio che siate più presenti, altrimenti potrebbero esserci delle tensioni che con il tempo potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 31 gennaio vi invitano a prendere il toro per le corna. Se ci sono state delle discussioni di recente o dei disguidi piuttosto scomodi, allora è il caso di risolvere le questioni in sospeso.

Capricorno. I vostri affetti potrebbero darvi del filo da torcere. Se ci sono state delle incomprensioni non le risolverete certamente con il silenzio. Prendetevi il vostro tempo per sbollire, ma poi affrontate e risolvete tutto ciò che c’è da risolvere.

Acquario. Buon momento per il lavoro. Chi era in attesa di un responso, oggi potrebbe averlo. Cercate di ponderare attentamente le prossime mosse e non fatevi prendere troppo dall’entusiasmo. In amore bisogna essere cauti.

Pesci. Interessanti opportunità sul fronte del lavoro. Ad ogni modo, in ambito sentimentale è importante mantenere un profilo basso. Non prendete decisioni troppo azzardate, specie se ne va del vostro futuro.