GF Vip, in casa c’è un concorrente che va con le escort: ecco cosa è emerso (FOTO)

Il GF Vip continua ad essere tra gli argomenti di gossip più discussi del momento e in queste ore è trapelata una segnalazione su un concorrente che, a quanto pare, ha una passione per le escort. A sganciare questa bomba è stata l’influencer Deianira Marzano attraverso il suo account di Instagram.

La donna chiaramente, non è potuta entrare nello specifico della vicenda per questioni di privacy. Ad ogni modo, malgrado le numerose reticenze, vediamo tutto quello che è emerso.

La bomba di Deianira sul concorrente che va con le escort

In queste ore, sul web stanno trapelando moltissime notizie inerenti il reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra le varie notizie, una che sta generando particolare sgomento riguarda un concorrente del GF Vip che pare sia solito andare con le escort. Non è la prima volta che sul web trapela una notizia simile. Anche nei mesi scorsi, infatti, si era vociferato addirittura che delle escort sarebbero entrate nella casa più spiata d’Italia. Ad ogni modo, quello che in questo momento in molti si stanno domandando è: chi è il protagonista di questo gossip?

Al momento, le uniche ipotesi un po’ più valide risiedono nel fatto che la persona in questione sarebbe un uomo e che sarebbe attualmente un concorrente del reality show. Questo, dunque, fa cadere le congetture di tutti coloro i quali hanno subito pensato ad Alex Belli. A quanto pare, almeno questa volta, l’attore sembra non c’entrare assolutamente nulla con tutto ciò.

Le ipotesi del web

Per adesso, però, non si sa chi possa essere il concorrente del GF Vip che sia solito andare con le escort. L’influencer Deianira, infatti, ha detto di essere a conoscenza della sua identità, tuttavia, per ora, per ragioni di privacy non può rivelare altro. Sul web, intanto, in molti stanno facendo delle ipotesi in merito e, stando a quanto emerso, tra i nomi più papabili pare ci siano i due nuovi arrivati.

In molti, però, hanno pensato anche a Giucas Casella, che nel corso della sua esperienza nel reality show non ha mai negato di vivere la sua sessualità in maniera completamente disinibita e libera. Il prestigiatore, infatti, ha ammesso di essere andato a letto anche con uomini, in quanto la sua concezione di amore è assolutamente libera e priva di paletti. Insomma, sarà davvero lui il protagonista di questo gossip? Non ci resta che attendere per vedere se si saprà qualcosa in più.