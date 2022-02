Delia Duran ha un copione nascosto nell’armadio del GF Vip? La produzione indaga (FOTO)

In queste ore è trapelata una notizia alquanto interessante che riguarda la compagna/moglie di Alex Belli. Nello specifico, pare che Delia Duran possa avere un copione nell’armadio del GF Vip.

Alcuni utenti del web hanno notato dei movimenti strani all’interno del guardaroba della donna. Per tale ragione, sono state fatte delle segnalazioni e la produzione del reality show ha deciso di andare più a fondo sulla vicenda. Scopriamo che cosa starebbe accadendo nella casa più spiata d’Italia.

I telespettatori notano un copione nell’armadio di Delia

Delia Duran nasconde davvero un copione in un armadio della casa del GF Vip? Il triangolo che si è venuto a creare tra Alex, Delia e Soleil, che adesso è divenuto un quadrilatero con l’arrivo di Stella, sta generando sempre più sospetti. In molti credono che l’attore e la modella fossero d’accordo sin dal primo momento. Proprio per tale motivo, i fan più attenti stanno mostrando di avere un occhio particolarmente vigile su quello che accade all’interno della casa.

Ebbene, alcuni telespettatori hanno notato che Delia sia solita andare nell’armadio a consultare dei fogli. Per molti, si tratterebbe di una sorta di copione scritto da Alex Belli che la donna ogni tanto andrebbe a consultare. La voce è diventata così forte al punto che la produzione del reality show ha deciso di accogliere le numerose richieste degli utenti del web ed ha mandato Manila a fare una perlustrazione. (Continua dopo le foto)

Il GF Vip indaga sulla Duran

La Nazzaro, infatti, sembrerebbe essere stata incaricata dai membri dello staff di andare nell’armadio di Delia Duran per vedere se, effettivamente, la donna nascondesse un copione. Da tale perlustrazione, però, è emerso che il guardaroba sia pulito. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha voluto spezzare una lancia in favore della modella dicendo che sarebbe davvero impossibile per i concorrenti introdurre simili materiali all’interno della casa.

Prima di entrare a far parte di un reality, infatti, i concorrenti vengono controllati da cima a fondo, pertanto, nulla potrebbe entrare in casa se non previa approvazione dello staff. Ad ogni modo, alcuni utenti più tenaci e sospettosi, hanno divulgato sul web anche un bigliettino, che potrebbe essere stato scritto da Alex. Al suo interno, l’uomo esorterebbe Delia a togliersi la fede e a lasciarlo nel giorno 30 gennaio 2022. Al momento, però, non vi è alcuna certezza di questa notizia.