GF Vip, nuova segnalazione sul ragazzo di Soleil Sorge: ecco chi sarebbe (VIDEO)

Su Soleil Sorge continua ad aleggiare il fantasma di un presunto ragazzo che avrebbe frequentato fino a prima di entrare all’interno della casa del GF Vip. Di lui si è parlato davvero pochissime volte, in quanto pare sia una persona estremamente riservata.

Ad ogni modo, in queste ore sul web sono trapelate delle informazioni alquanto interessanti a riguardo. Nello specifico sono spuntati dei video nei quali e inquadrato il presunto “fidanzato” dell’influencer. Scopriamo di chi si tratta.

La segnalazione sul ragazzo di Soleil Sorge

Soleil Sorge ha un ragazzo al di fuori della casa del GF Vip? A quanto pare, ci sarebbe una persona che stava frequentando poco prima che cominciasse la sua esperienza all’interno del reality show di Canale 5. Lei stessa, in più occasioni, ha parlato di questa conoscenza, tuttavia, ci ha sempre tenuto a precisare che il ragazzo in questione sia poco avvezzo al mondo dello spettacolo. Proprio per tale motivo, non sarebbe mai venuto in studio o in casa per avere un confronto con lei.

In multi, però, hanno messo in dubbio la reale esistenza di questa persona, proprio perché di lui non se n’è mai parlato. Da un po’ di ore, però, sul profilo Instagram dell’influencer Deianira Marzano sono spuntate delle informazioni molto interessanti a riguardo. La donna, infatti, ha pubblicato dei video risalenti alla scorsa estate in cui sarebbe immortalato il ragazzo in questione.

Ecco chi sarebbe e il video

Le clip sopracitate sono state girate su di una barca. Al suo interno sono presenti diverse persone, tra cui Soleil Sorge, il presunto ragazzo che frequentava prima di entrare al GF Vip e altri amici. Il protagonista della segnalazione si chiamerebbe Giuseppe De Falco. Stando a quanto emerso, ha i capelli castani leggermente lunghi, un viso abbastanza angelico e semplice. Si precisa, però, che nel video in questione non sono presenti effusioni romantiche tra i due.

Per tale ragione, almeno per il momento questi restano soltanto pettegolezzi, in quanto il diretto interessato non si è ancora sbilanciato sulla vicenda. Considerando la sua totale estraneità al mondo dello spettacolo, è molto probabile che non interverrà mai per spiegare sì effettivamente sia lui il ragazzo di cui tanto si parla oppure no. La scorsa settimana, però, sul magazine Chi è trapelata la notizia secondo cui il fidanzato della giovane sarebbe un certo Carlo Domingo. Non ci resta che attendere, dunque, per avere un quadro più chiaro della faccenda.