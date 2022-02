Nathaly Caldonazzo ha mentito su Massimo Troisi? Parla il nipote e smentisce tutto (FOTO)

Nel corso di una precedente puntata del GF Vip, Nathaly Caldonazzo parlò del suo rapporto con Massimo Troisi. La donna diede luogo ad un racconto estremamente commovente, che toccò le corde del cuore di molti telespettatori.

Ad ogni modo, di recente sono emerse delle nuove indiscrezioni che sembrano smentire completamente la versione dei fatti della donna. Nello specifico, il nipote del defunto attore ha rotto il silenzio facendo delle confessioni inedite.

Le dichiarazioni di Nathaly Caldonazzo

Il nipote di Massimo Troisi ha deciso di rompere il silenzio in merito al rapporto che univa Nathaly Caldonazzo all’attore. La donna, durante una precedente puntata del GF Vip, raccontò con grande pathos gli ultimi momenti di vita dell’artista. La protagonista disse di aver trascorso accanto a lui i suoi ultimi istanti e di essergli sempre stata vicino. I due si trovavano in America quando le condizioni di salute dell’attore si aggravarono drasticamente.

Malgrado la malattia lo stesse divorando, però, Nathaly ha ammesso di aver sempre provato ad infondergli forza e coraggio. Insomma, si è trattato di una storia davvero commovente che ha commosso tutti. A distanza di un po’ di giorni, però, è emersa una versione de fatti completamente diversa. Nello specifico, infatti, il nipote dell’attore ha deciso di rompere il silenzio svelando una realtà che ha poso a che vedere con quella manifestata dalla showgirl.

La smentita del nipote di Massimo Troisi

In particolar modo, il nipote di Massimo Troisi ha smentito la versione di Nathaly Caldonazzo. Nel dettaglio, il protagonista ha spiegato che nei suoi ultimi momenti di vita, l’attore decise di stare solo con la famiglia. A tal proposito, andò a vivere a casa loro e trascorse unicamente con loro le sue ultime settimane. Il protagonista di questa indiscrezione ha anche dichiarato di non avere assolutamente nessun ricordo di Nathaly, quasi come se lei non fosse mai esistita veramente.

Come se non bastasse, poi, il nipote dell’attore ha anche sminuito pesantemente il legame che suo zio avesse con la showgirl, sta di fatto che ha detto che l’uomo sia stato legato sentimentalmente solamente ad una dona, ovvero, la scrittrice Anna Pavignano. Tale notizia è stata diffusa da una fanpage di Sonia Bruganelli e, almeno per il omento, non ha visto ancora la replica della diretta interessata. Non ci resta che attendere per vedere come reagirà.