Il Paradiso delle signore, anticipazioni 2 febbraio: Sandro scopre di Vittorio e Tina?

La puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore sarà davvero piuttosto intrigante. In tale occasione, infatti, assisteremo ad un colpo di scena inaspettato che riguarda il triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Tina, Vittorio e Sandro.

Su di un altro versante, poi, Umberto sarà molto turbato a causa della sparizione improvvisa di Adelaide. Per tale motivo, reagirà in un modo piuttosto agitato anche su questioni di tipo lavorativo. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Ezio e Veronica sempre più lontani al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 2 febbraio del Paradiso delle signore, le anticipazioni ci svelano che ci saranno diversi colpi di scena. Innanzitutto, vedremo che il clima tra Ezio e Veronica diventerà sempre più teso. Da quando la donna ha appreso tutta la verità sul suo promesso sposo, le cose tra loro sono drasticamente cambiate. Ad ogni modo, a rendere la situazione ancora più spinosa e complicata sarà, soprattutto, la lettera minatoria ricevuta da Gloria.

Quando i due verranno a conoscenza dell’accaduto, infatti, non potranno fare a meno di mostrarsi particolarmente turbati. Questo, chiaramente, contribuirà ad allontanarli ancora di più e a generare molte tensioni. Per quanto riguarda Vittorio, invece, il direttore dello shopping center deciderà di accogliere a casa sua Sandro, tuttavia, l’imbarazzo tra loro sarà davvero tangibile. Inizialmente, però, il marito di Tina non avrò nessun sospetto su Conti, ma le cose presto cambieranno.

La scoperta di Sandro nella puntata del 2 febbraio

A Villa Guarnieri, invece, vedremo che il clima sarà piuttosto agitato. Le anticipazioni del 2 febbraio del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che Adelaide sarà sparita dalla circolazione senza dare nessuna spiegazione a Umberto. Questo, chiaramente, genererà molto turbamento nel commendatore. Quest’ultimo, infatti, non riuscirò a concentrarsi neppure sugli affari, cosa davvero molto strana. Proprio per tale ragione, risponderà in modo piuttosto brusco in merito al contratto tra il Paradiso e gli Americani.

Tornando a Tina e Vittorio, invece, vedremo che i due saranno sempre più convinti di venire allo scoperto. In virtù di questo, i protagonisti decideranno di trovare il coraggio di raccontare tutta la verità a Sandro. Poco prima che questo possa accadere, però, si verificherà un fatto inatteso. Sandro, infatti, reperirà il foulard di Tina sotto al letto di Vittorio. Questo, chiaramente, gli farà subito capire quello che sua moglie gli stava nascondendo.