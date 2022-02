Oroscopo 1 febbraio 2022: Toro attenti agli errori, Scorpione organizzati

Secondo l’oroscopo dell’1 febbraio i nati sotto il segno dell’Ariete sono alla ricerca di emozioni. I Sagittario sono in balia di decisioni e i Gemelli devono stabilire delle priorità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno sono alla ricerca di emozioni forti. Non siate troppo irruenti e imparate ad ascoltare anche la vostra testa. Nel lavoro, invece, è meglio non prendere decisioni troppo affrettate.

Toro. Siete estremamente vulnerabili e suscettibili, per tale ragione è opportuno agire in maniera molto oculata. Cercate di essere razionali e di usare poco l’impulso perché il rischio di commettere errori di valutazione è altissimo.

Gemelli. Impegnatevi solo nelle cose per cui ne vale davvero la pena. Non dedicate tempo e spazio alle persone che non meritano la vostra attenzione. In amore è tempo di giocare un po’ d’impulso. L’oroscopo dell’1 febbraio vi invita ad essere più imprevedibili.

Cancro. Cercate di non perdere la pazienza, ricordate che la calma e la virtù dei forti. Soprattutto sul lavoro potreste trovarvi a dover affrontare delle situazioni un po’ sgradevoli, ma cercate di mantenere sempre i nervi saldi.

Leone. Giornata interessante sul fronte delle relazioni interpersonali. Imparate ad apprezzare un po’ di più ciò che avete e non siate troppo irruenti. Soprattutto sul lavoro è necessario mantenere alto il controllo.

Vergine. In amore state vivendo un periodo molto positivo e ricco di emozioni. Ad ogni modo, cercate di non trascurare tutto il resto. Mantenete sempre i piedi ben saldi per terra e non volate troppo con la fantasia.

Previsioni 1 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Se siete innamorati non esitate ad esternare le vostre emozioni. Nessuno può dirvi ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, pertanto, seguite sempre il vostro cuore e le vostre sensazioni.

Scorpione. Caratterialmente siete persone che amano pianificare e organizzare. Questo può essere un bene dal punto di vista professionale. In ambito sentimentale, invece, sarebbe più opportuno vivere alla giornata.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 1 febbraio vi invita a mantenere la calma. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento pieno di decisioni da prendere, pertanto, potreste perdere facilmente la pazienza ed il controllo.

Capricorno. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono dei risvolti piuttosto interessanti per quanto riguarda i liberi professionisti. In amore, invece, cercate di non perdere la pazienza.

Acquario. Interessanti risvolti sul fronte dell’amore. In questo periodo vi sentite particolarmente in pace con voi stessi e con gli altri. Anche in ambito professionale ci sono delle belle notizie in arrivo.

Pesci. Cogliete al volo delle occasioni importanti, specie in ambito professionale. In amore siete tendenzialmente abitudinari, tuttavia, nella vita è necessario agire qualche volta anche in maniera imprevedibile e inattesa.