GF Vip, Sophie Codegoni sviene, la regia censura le immagini: fan in ansia (VIDEO)

In queste ore, Sophie Codegoni ha avuto un malore all’interno della casa del GF Vip. In particolar modo, la ragazza è letteralmente svenuta sul divano in quanto non si sta nutrendo adeguatamente.

La situazione sta generando molto allarmismo, sia dentro sia fuori la casa più spiata d’Italia. Scopriamo, dunque, che cosa sta succedendo alla protagonista.

Perché Sophie Codegoni ha smesso di mangiare

Sophie Codegoni è svenuta nella casa del GF Vip. Alcuni utenti del web hanno notato che la giovane ha cominciato a mangiare davvero molto poco nell’ultimo periodo. Questa scelta sarebbe pervenuta dopo che alcune persone le avrebbero fatto notare di essere un po’ ingrassata ultimamente. Per tale ragione, la protagonista avrebbe deciso di cominciare una dieta alquanto pericolosa. Nello specifico, si tratta di un’alimentazione caratterizzata da un unico pasto al giorno e totalmente sprovvista di carboidrati.

Il pubblico da casa, nell’apprendere la strana dieta cominciata dall’ex tronista di Uomini e Donne, ha subito mostrato il suo disappunto. Molti, infatti, sono stati gli utenti del web che hanno richiesto l’immediato intervento da parte della produzione della trasmissione. I fan più affezionati, infatti, hanno chiesto allo staff di intervenire e di invitare la ragazza a mangiare in maniera più adeguata e corretta.

Il malore al GF Vip e l’intervento di Manila

Ad ogni modo, a quanto pare la situazione sta sfuggendo di mano. Anche Manila Nazzaro ha notato gli strambi comportamenti alimentari di Sophie Codegoni all’interno della casa del GF Vip. La donna, infatti, l’ha messa spalle al muro e l’ha esortata a smetterla. In queste ore, infatti, pare che la Codegoni sia addirittura svenuta sul divano priva di forze. Manila, allora, è intervenuta e l’ha esortata a tornare a nutrirsi in maniera corretta in quanto tutto ciò non è assolutamente normale.

Sophie ha provato a difendersi spiegando che questo tipo di alimentazione l’avesse già seguita altre volte e non c’è nulla di male. La showgirl, però, non si è lasciata convincere dalle sue affermazioni ed ha continuato a ribadire che fosse molto pericoloso. In quel momento, poi, la regia della trasmissione ha tolto l’audio ai loro microfoni ed ha cambiato inquadratura. Questa censura, chiaramente, non sta facendo altro che generare ancora più ansia e preoccupazione in tutte le persone vicine alla giovane. Non ci resta che attendere per vedere cosa succederà.