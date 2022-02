Uomini e Donne puntata 01 febbraio: Ida ha uno sfogo e prende una decisione, Matteo bacia Federica

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata dell’1 febbraio rivelano che si continuerà a parlare dei tronisti. La messa in onda del 31 gennaio si è conclusa con un confronto piuttosto concitato tra Armando e Matteo. I due si sono scontrati in quanto Incarnato ha mostrato di nutrire un certo interesse per la corteggiatrice di Ranieri, Denise.

Nel corso della puntata odierna, però, assisteremo ad un’altra esterna, che Matteo ha fatto con Federica, dove non mancheranno i colpi di scena. Al trono over, invece, Ida avrà un vero e proprio crollo emotivo. Scopriamo nel dettaglio quello che succederà.

Spoiler 1 febbraio trono classico

Nella puntata dell’1 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Matteo tornerà al centro dell’attenzione per parlare della sua esterna con Federica. I due hanno trascorso dei momenti molto piacevoli insieme al punto da lasciarsi andare anche ad un bacio molto passionale. Una volta in studio, però, la ragazza non potrà fare a meno di mostrare un certo turbamento per quanto accaduto con Denise. Il fatto che il tronista abbia pianto per lei le genererà un bel po’ di turbamento. Ad ogni modo, il ragazzo proverà a rassicurarla.

Passando all’altro tronista, invece, Luca dirà di essere uscito sia con Lilli sia con Eleonora. Specie quest’ultima, durante la precedente puntata è stata attaccata a causa di una segnalazione. Lei si è difesa molto bene al punto che il tronista ha voluto darle un’altra chance. A tal proposito, Luca dirà di essere uscito con lei per chiarire i dubbi e, a quanto pare, ci è riuscito appieno. In merito all’esterna con Lilli, invece, anche con lei ammetterà di essersi trovato molto bene.

Ida ha un crollo a Uomini e Donne

Tornando al trono over, invece, nel corso della puntata dell’1 febbraio di Uomini e Donne assisteremo ad un duro sfogo da parte di Ida. Nel corso della precedente registrazione la donna è stata male in quanto ha ripensato a Riccardo. Nella puntata odierna, dunque, vedremo che manifesterà le sue titubanze nel rapportarsi a nuovi uomini e prenderà una decisione per quanto riguarda Andrea. Nello specifico, deciderà di interrompere la conoscenza con lui.

Per lei, però, scenderà un nuovo cavaliere, che lei deciderà di tenere, anche se non potrà fare a meno di palesare una certa freddezza. Gemma, invece, dopo essere stata liquidata da Massimiliano, il quale ha detto di preferire di proseguire la conoscenza di Nadia, punterà un nuovo cavaliere, che si chiama Franco. Quest’ultimo, però, non sembrerà molto preso dalla Galgani, sta di fatto che manifesterà la volontà di conoscere una nuova dama scesa per lui.