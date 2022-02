Delia Duran candidata alla finale del GF Vip, sul web scoppia il caos: cosa ci sarebbe dietro

Come tutti i telespettatori hanno avuto modo di vedere, durante la puntata di ieri del GF Vip, Delia Duran è stata designata dal pubblico come candidata alla finale. Tutti sono rimasti spiazzati da questa decisione, lo stesso conduttore.

Ad ogni modo, i commenti del presentatore, delle due opinioniste e dei vari fanclub hanno dato una sorta di spiegazione a questa enorme stranezza. Scopriamo nel dettaglio che cosa sarebbe accaduto.

Cosa ci sarebbe dietro la vittoria di Delia Duran

Delia Duran, con il 52% dei voti, è stata reputata dal pubblico come la migliore candidata alla finale di questo GF Vip. La donna si trovava al televoto con Soleil Sorge e Giucas Casella, entrambi usciti sconfitti dal confronto. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha comunicato questa notizia alla diretta interessata, tutti in studio sono rimasti senza parole. Delia è apparsa piuttosto incredula e non ha potuto fare a meno di fare salti di gioia per la gratitudine.

In studio, invece, conduttore e opinioniste sono rimasti di sasso. Nessuno si aspettava un risultato simile e la ragione potrebbe essere celata dietro ai fanclub di alcuni concorrenti. Nello specifico, la premiazione di Delia potrebbe essere collegata ad altri concorrenti. Questo vuol dire che a dare i voti a lei non sarebbero stati tanto i suoi fan, ma quanto quelli di altri concorrenti della casa con cui lei ha legato.

Nuova sfida per la finale del GF Vip

Inoltre, ultimamente, i comportamenti di Soleil non hanno entusiasmato molto il pubblico da casa. Pertanto, molti potrebbero essere stati i telespettatori che hanno votato la Duran solo per fare uno sfregio alla Sorge. Ad ogni modo, qualunque sia la ragione celata dietro la decisione di candidare Delia Duran alla finale del GF Vip il pubblico è rimasto senza parole. Sul web, infatti, in molti hanno commentato questa scelta e si sono detti basiti.

Adesso, Delia si trova a sfidarsi con Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Katia Ricciarelli. Solamente uno di loro si aggiudicherà davvero il primo posto della finale, quindi, che cosa accadrà? La compagna di Alex Belli riuscirà a dimostrare la sua supremazia oppure no? IN caso affermativo, allora vorrà dire che la donna gode davvero di un numero di seguaci elevato, ma in caso contrario, il suo trionfo nella puntata di ieri dovrebbe essere legato ad altro.