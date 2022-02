Ornella Muti “con la marijuana a Sanremo”, i dettagli sfoggiati nelle foto indignano il web (FOTO)

Il Festival di Sanremo non è ancora cominciato e già stanno sorgendo le prime polemiche. Al centro dell’attenzione ci è finita Ornella Muti e i suoi “spot sulla marijuana”. Nello specifico, la donna sta pubblicando dei contenuti incentrati su tale tipo di droga leggera che stanno creando un bel po’ di sgomento sul web.

Molti utenti di Instagram, infatti, si stanno scagliando contro di lei e contro sua figlia Naike Rivelli per il tipo di contenuti mostrati. Scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

I riferimenti alla marijuana di Ornella Muti

Ornella Muti è la prima delle co-conduttrici di questa edizione del Festival di Sanremo 2022. La donna, dunque, è giunta nel luogo di destinazione insieme con sua figlia Naike Rivelli e, chiaramente, le due stanno immortalando i momenti migliori di questa esperienza. Tra i vari contenuti mostrati, però, non mancano foto e video nei quali si fanno palesi riferimenti ad alcune droghe. In particolar modo, Ornella Muti e sua figlia Naike hanno pubblicato dei contenuti in cui sfoggiano tanti oggetti al cui interno è presente una figlia di marijuana.

Il primo oggetto è stato una collata, apparentemente di vetro, al cui interno è celato l’oggetto incriminato. Non si tratta di uno scatto casuale, sta di fatto che l’attrice mette in bella mostra l0accessorio proprio per far vedere quale sia il suo contenuto. Tale immagine, pubblicata nel corso della giornata di ieri, ha generato molto sgomento sui social. In molti, infatti, si sono scagliati contro di lei accusandola di mandare messaggi sbagliati.

Tali oggetti saranno anche sul palco di Sanremo? Bufera sul web

Molti utenti si sono domandati la ragione celata dietro questa scelta e i fan più appassionati hanno dato una risposta. Ornella Muti e sua figlia sono favorevoli alla liberalizzazione della marijuana, pertanto, hanno deciso di mostrare un po’ ovunque questo tipo di messaggio. Dopo la polemica, infatti, l’attrice ha deciso di non impegnarsi minimamente a sedare le critiche, anzi, non ha fatto altro che alimentarle.

Nei video e nelle Stories successivi, infatti, la protagonista ha deciso di sfoggiare altri oggetti contenenti sempre lo stesso simbolo. Nello specifico, ha mostrato degli orecchini e altri modelli di collana. La figlia Naike ha fatto in modo che gli oggetti in questione venissero sempre messi in bella mostra nei video. Probabilmente, dunque, anche sul palco dell’Ariston non mancheranno riferimenti di questo genere. Non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprirlo.