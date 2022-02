Malore per Delia Duran sotto la doccia: il gesto di Barù indigna il web (VIDEO)

In queste ore, Delia Duran ha avuto un malore all’interno della casa del GF Vip. La modella si stava facendo la doccia quando, improvvisamente, si è accovacciata su se stessa e si è seduta a terra.

Accanto a lei era presente Barù che, tuttavia, si è comportato in un modo che ha lasciato spiazzati i telespettatori. Scopriamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Il malore di Delia Duran e la reazione di Barù

Dopo Sophie Codegoni, la quale si è sentita male per non nutrirsi adeguatamente, anche Delia Duran ha avuto un malore all’interno della casa del GF Vip. La donna si stava facendo la doccia nell’area vicina al giardino quando, improvvisamente, ha cominciato a non sentirsi più molto bene. La protagonista, infatti, si è chinata sulle sue gambe e si è riportata le mani sul volto. Accanto a lei c’era Barù, il quale stava facendo anche lui la doccia.

Il concorrente, però, non ha mostrato la minima attenzione per quanto stesse accadendo. L’uomo, infatti, ha continuato a fare la doccia come se nulla fosse accaduto e questo ha creato molto sgomento sul web. In molti, infatti, non hanno apprezzato la sua assoluta mancanza di tatto e sensibilità. Vero è che tra i due non scorre buon sangue, tuttavia, da qui a ignorarla completamente mentre non stava bene sembra un po’ eccessivo.

L’intervento di Manila Nazzaro

Ad ogni modo, fortunatamente Manila Nazzaro si è resa conto del malore di Delia Duran. Per tale motivo, la donna si è avvicinata a lei e le ha chiesto che cosa avesse. La modella, allora, ha replicato dicendo di aver avuto un mancamento a causa di un forte giramento di testa. Tuttavia, nel fare questo racconto non è riuscita a togliere le mani dal volto, pertanto, è stato evidente che non stesse affatto bene. Altri coinquilini, poi, si sono prodigati per darle dell’acqua e zucchero. Stando a quanto emerso, pare che la protagonista abbia avuto un calo di pressione.

Esso potrebbe essere stato causato dalla temperatura troppo calda dell’acqua. In ogni caso, dopo aver vissuto qualche momento piuttosto concitato, Delia ha cominciato a stare meglio e gradualmente si è ripresa. AL momento, infatti, pare stia bene. Tuttavia, il comportamento di totale noncuranza assunto da Barù non può certamente essere ignorato dal pubblico da casa.