Il Paradiso delle signore trama 3 febbraio: Sandro scopre tutto e vuole andare via, Gemma pentita

La trama della puntata del 3 febbraio del Paradiso delle signore rivela che Sandro apprenderà tutta la verità in merito alla relazione tra Vittorio e Tina. Il protagonista, chiaramente, non potrà fare a meno di dare di matto.

Per quanto riguarda Marco, invece, quest’ultimo riceverà un invito ufficiale a casa Colombo. Il clima, però, non sarà certamente dei migliori, pertanto, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato? Scopriamo cosa è emerso.

Sandro scopre tutto e va via dal Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 3 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Sandro comprenderà tutto nel momento in cui si ritroverà tra le mani il foulard di sua moglie. Esso era posizionato proprio sotto al letto di Vittorio, pertanto, la situazione sarà assolutamente inequivocabile. Conti, chiaramente, proverà a fare di tutto per spiegare le sue ragioni al suo interlocutore, ma quest’ultimo non ne vorrà sapere. Il marito della giovane Amato, infatti, darà di matto e comincerà a fare i bagagli per andare via.

L’uomo non ha più nessun motivo valido per rimanere a Milano, pertanto, deciderà di andare via immediatamente. Nel frattempo, Tina sarà all’oscuro di quanto accaduto. Come reagirà nel momento in cui lo scoprirà? Nel frattempo, anche su di un altro versante vedremo che il clima sarà piuttosto animato. Marco, infatti, riceverà il primo invito ufficiale per andare a mangiare a casa Colombo.

Trama 3 febbraio: clima teso a casa Colombo

In tale occasione, dunque, avrà la possibilità di conoscere la famiglia di Gemma e di rapportarsi a loro. Il clima, però, sarà piuttosto teso. Dopo la lettera minatoria ricevuta da Gloria, infatti, tutti i protagonisti saranno parecchio turbati e provati. In seguito, infatti, nella puntata del 3 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che Gloria deciderà di andare a parlare con zia Ernesta della missiva ricevuta per cercare di capire chi possa nascondersi dietro quelle parole così taglienti.

Intanto, la vera autrice della lettera non potrà fare a meno di avere dei risentimenti. In particolar modo, infatti, Gemma comincerà ad avere dei ripensamenti in merito al gesto compiuto verso Gloria. Per tale ragione, il senso di colpa la spingerà a fare un passo indietro in modo da ripristinare l’ordine e la tranquillità? Non ci resta che attendere le prossime messe in onda per scoprire in che modo si evolverà la vicenda.