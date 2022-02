Oroscopo 2 febbraio 2022: Gemelli sospettosi, Sagittario indecisi

Secondo l’oroscopo del 2 febbraio, i nati sotto il segno dei Pesci sono molto sospettosi, così come i Gemelli. I Vergine, invece, sono soddisfatti, ma meglio non abbassare la guardia sul lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Le relazioni nate da poco tempo, invece, potrebbero necessitare di un pizzico di fantasia e di novità in più. Dal punto di vista professionale siate audaci.

Toro. Sul lavoro ci sono delle cose da mettere a punto. Fidatevi del vostro istinto, in quanto in questo periodo sarà particolarmente preciso e chiarificatore. In amore, invece, e tempo di aprirsi un po’ di più.

Gemelli. Siete sicuramente in una fase in cui non potete fare a meno di mostrarvi particolarmente sospettosi. Apprezzate un po’ di più la vicinanza delle persone care e mettetevi in gioco sul lavoro.

Cancro. La Luna favorevole vi aiuterà a superare qualche piccolo ostacolo dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, è necessario avere ancora un po’ di pazienza prima di poter ottenere dei risultati positivi.

Leone. Spesso tende te a cercare risposte altrove, quando in realtà esse sono dentro di voi. Imparate ad apprezzare il valore delle piccole cose e, soprattutto, non siate troppo suscettibili con le persone care.

Vergine. Siete molto soddisfatti in ambito professionale per un traguardo che avete raggiunto. Ad ogni modo, cercate di non crogiolarvi sugli allori e tenete sempre gli occhi ben aperti.

Previsioni 2 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’arte del sapersi arrangiare e una peculiarità che vi contraddistingue. Sia in ambito professionale, sia in quello sentimentale riuscite sempre a reinventarvi e a mettervi in gioco. Fatelo anche adesso.

Scorpione. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In questo periodo si stanno aprendo delle nuove opportunità, pertanto, fareste bene a tenere gli occhi ben aperti. In amore è importante essere spiritosi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 gennaio vi invitano ad essere un po’ più cauti. Se state valutando di prendere delle decisioni importanti, cercate di seguire la vostra testa e non lasciatevi condizionare da quello che pensano gli altri.

Capricorno. Dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da mettere a posto, tuttavia, la primavera vi porterà delle grandi novità. Cercate di avere pazienza ancora per un altro po’ di tempo

Acquario. In amore vi sentite abbastanza ha pagati, tuttavia, in ambito professionale potrebbe nascere qualche piccolo screzio. Se le situazioni non richiedono il vostro intervento in maniera diretta, cercate di restarne fuori.

Pesci. Siete molto diffidenti in questo periodo e questo potrebbe portarvi ad avere dei disguidi dal punto di vista sentimentale. Le persone che vi circondano potrebbero essere stufe dei vostri sospetti.