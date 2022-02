Manila trova una lettera nella cucina del GF Vip che non avrebbe dovuto leggere: la regia censura subito (VIDEO)

In queste ore, nella casa del GF Vip si è verificato un fatto piuttosto increscioso in quanto Manila Nazzaro ha trovato una lettera in cucina piuttosto interessante. La concorrente si trovava in tale luogo della casa in compagnia di Davide Silvestri e Miriana Trevisan.

Improvvisamente, la loro attenzione è stata catturata da un foglio nascosto in uno dei cassetti della cucina. I tre protagonisti hanno cominciato a leggere e a commentare ad alta voce e la produzione del reality show li ha immediatamente censurati. Cosa avranno scoperto di così pericoloso?

La misteriosa lettera trovata da Manila Nazzaro

L’edizione di quest’anno del reality show di Alfonso Signorini sta dando luogo a molti eventi piuttosto interessanti e al contempo inspiegabili. Proprio alcune ore fa, nella cucina della casa del GF Vip, Manila Nazzaro ha trovato una lettera alquanto criptica. La donna l’ha subito presa in mano ed ha cominciato a leggerla nella mente. Subito si sono avvicinati Miriana e Davide che erano lì con lei. Ad un certo punto della lettura, poi, i tre protagonisti sono rimasti di sasso e si sono guardati l’un l’altro.

La Nazzaro, allora, ha cominciato a leggere qualche piccola riga a voce alta, ma il pubblico non è riuscito a percepire granché. L’unica cosa che si è sentita è che si parlava di qualche concorrente squalificato dal gioco. Nel momento in cui queste informazioni stavano cominciando a trapelare e i tre concorrenti stavano facendo le loro congetture in merito, la regia del programma è intervenuta.

L’intervento della regia del GF Vip

Dagli altoparlanti, infatti, si è sentita una voce, anche piuttosto seccata, che ha invitato i tre protagonisti ad andare immediatamente in magazzino. A quel punto, allora, Manila Nazzaro ha messo da parte la lettera ed ha seguito le direttive del GF Vip. Nel giro di qualche secondo, poi, la regia ha staccato i microfoni in modo da non permettere al pubblico da casa di ascoltare quanto si stessero dicendo i tre protagonisti.

I telespettatori, dunque, stanno fremendo dalla curiosità di sapere che cosa c’era scritto dentro quella lettera. Alcuni hanno ipotizzato si sia trattato di un documento risalente all’edizione scorsa. Altri, invece, credono che possa essere qualcosa riferito ad Alex Belli e al siparietto che ha messo su di cui tanto si sta parlando in questa edizione del programma. Insomma, i dubbi sono tanti, così come tanta è la rabbia di quelli che non tollerano queste continue censure e misteri.