Uomini e Donne spoiler puntata 2 febbraio: Luca prende una decisione, Gemma torna alla carica

Mercoledì 2 febbraio ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. In tale occasione, vedremo che si continuerà a parlare di trono classico. Dopo aver concluso la precedente messa in onda con il bellissimo bacio tra Matteo e Federica, oggi si parlerà di Luca.

In particolar modo, il ragazzo ha deciso di uscire con due sue corteggiatrici. Specie su una, però, si troverà costretto a dover prendere una decisione molto importante. Scopriamo nel dettaglio quello che accadrà.

Luca prende una decisione a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne vedremo che si parlerà di Luca. Il ragazzo sta conoscendo in maniera più approfondita due corteggiatrici, ovvero, Lilli ed Eleonora. Specie con quest’ultima, però, ci sono stati dei diverbi in quanto nella precedente puntata sono arrivate delle segnalazioni su di lei. La ragazza, però, era riuscita a difendersi in maniera impeccabile, al punto che il tronista aveva deciso di darle un’altra opportunità per conoscersi.

Ebbene, nella puntata di oggi vedremo l’esterna fatta tra i due. Luca ha deciso di uscire con lei per poter parlare meglio di questa vicenda e cercare di sviscerare tutte le situazioni in sospeso. Dopo il confronto, il tronista uscirà particolarmente felice. Il giovane, infatti, dirà di aver visto nella ragazza tanta sincerità. I suoi occhi non sembrano mentire, proprio per tale motivo ha intenzione di gettarsi quello che è accaduto alle spalle e guardare avanti con ottimismo.

Spoiler 2 febbraio, Gemma verso Franco

Luca, però, sta conoscendo anche Lilli. I due hanno fatto delle esterne, alcune delle quali particolarmente toccanti. Ad ogni modo, nella puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne vedremo che i due sono usciti nuovamente insieme. Per sapere che cosa è accaduto ci tocca attendere la messa in onda della puntata, ma le anticipazioni lasciano ben sperare. Al trono classico, invece, Gemma è rimasta di nuovo senza corteggiatori.

Massimiliano, infatti, ha deciso di dedicarsi solamente nella conoscenza di Nadia, pertanto, ha voluto interrompere ogni tipo di contatto con la Galgani. Quest’ultima, però, non si darà per vinta. Nella puntata in questione, infatti, vedremo che riverserà le sue attenzioni su Franco. Il cavaliere, però, non sembrerà affatto disposto a dare una qualche esclusività alla donna, sta di fatto che accetterà di conoscere una dama venuta in studio per lui.