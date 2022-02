Serena Enardu in ospedale in condizioni abbastanza serie, parla la sorella: “Non sta bene…” (VIDEO)

In queste ore, i fan di Serena Enardu sono andati piuttosto in apprensione in quanto la donna è finita in ospedale. Erano un po’ di giorni che non si sentiva in grande forma ma, improvvisamente, la situazione si è aggravata drasticamente al punto da richiedere l’intervento del 118.

A dare un primo allarme è stata la diretta interessata. Successivamente, pero, dato che le sue condizioni sono peggiorate, ci ha pensato sua sorella Elga a dare qualche informazione in più in merito. Scopriamo che cosa è successo.

La corsa in ospedale per Serena Enardu

Serena Enardu è finita in ospedale a causa di un malore improvviso. Da un po’ di giorni la protagonista non stava molto bene, tuttavia, ad un certo punto sembrava essersi ripresa, sta di fatto che era tornata alla sua vita di tutti i giorni. Ieri, però, d’improvviso ha cominciato a stare malissimo e sua sorella Elga ha immediatamente chiamato i soccorsi. La donna, dunque, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso per effettuare delle analisi e degli esami medici.

L’influencer ha pubblicato semplicemente una foto in cui ha dichiarato di essere completamente K.O. La protagonista, poi, ha fatto perdere le tracce di sé generando tanta preoccupazione e apprensione nei fan. Per tale ragione, in molti hanno provato a mettersi in contatto con sua sorella. Anche lei, in un primo momento, non ha risposto a nessuno, in quanto troppo impegnata a capire cosa avesse avuto sua sorella, ma successivamente ha sentito il bisogno di dare una spiegazione. (Continua dopo la foto)

Sua sorella Elga dà degli aggiornamenti

La donna, dunque, ha detto che Serena Enardu sia uscita dall’ospedale e sia a casa, tuttavia, non sta affatto bene. La sua temperatura corporea è ancora molto alta, circa 38° e il malessere continua ad essere piuttosto persistente. La cosa che sta generando maggiore allarme, però, è il fatto che, almeno per il momento, non si sa ancora che cosa possa essere successo alla giovane.

I medici, infatti, la stanno sottoponendo a vari esami nella speranza di comprendere quale sia stata la causa del suo malore. A distanza di qualche ore da questo video chiarimento, poi, Elga ha mostrato una foto in cui ha fatto vedere di essere a letto con Serena. La ragazza, infatti, ha deciso di passare la notte con lei in quanto le sue condizioni fossero ancora piuttosto critiche. Non ci resta che attendere, dunque, per saperne di più.