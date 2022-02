Sanremo 2022, svelati i presunti cachet di conduttore, ospiti e tutti gli artisti

Il Festival di Sanremo 2022 è, ormai, cominciato e, come sempre, tra gli argomenti maggiormente degni di nota ci sono le informazioni inerenti i cachet destinati a tutti quelli che salgono sul palco dell’Ariston. In queste ore sono trapelate alcune interessanti informazioni a riguardo.

Si precisa, però, che tali dati non sono stati confermati dalle fonti ufficiali, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più. Scopriamo, dunque, quanto avrebbero guadagnato conduttore, co-conduttrici, ospiti e artisti in gara.

I cachet più alti del Festival di Sanremo 2022

Partecipare al Festival di Sanremo, si sa, è una grandissima opportunità, specie in virtù dei cachet particolarmente esosi. Anche quest’anno, alle redini della competizione canora si è posizionato Amadeus, il quale non ha potuto rinunciare alla presenza di Fiorello. Ebbene, al conduttore e direttore artistico non poteva che andare il compenso più alto. A lui, infatti, spetterebbe una cifra complessiva per la conduzione di 5 serate di fila che oscilla tra i 500 e i 600 mila euro.

Subito dopo il presentatore, secondo quanto appreso dal web, ci sarebbe il compenso destinato agli ospiti che si sono esibiti durante la prima serata del Festival, ovvero, i Maneskin. I vincitori dell’Eurovision e della precedente edizione di Sanremo, infatti, pare abbiano percepito un compenso di 80 mila euro per esibirsi con un paio di brani sul palco dell’Ariston.

I compensi di ospiti, co-conduttrici e cantanti

Al terzo posto, seguendo questa classifica decrescente, si posizionerebbero Fiorello, Checco Zalone e Laura Pausini. Il primo è una presenza irrinunciabile per Amadeus, che già durante la prima serata è riuscito ad intrattenere il pubblico come solo lui sa fare. Il comico, invece, si esibirà nel corso della seconda serata del Festival, dove ci sarà anche Laura Pausini. Specie quest’ultima, però, potrebbe ricevere un cachet anche più alto per cantare sul palco del Festival di Sanremo 2022 il suo nuovo singolo “Scatola”.

Alla lista, poi, si aggiungono le cinque co-conduttrici di questa edizione, che sono: Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini, Chiara Giannetta e Drusilla Foer, che dovrebbero portare a casa un compenso di 25 mila euro ciascuna. Infine, anche i concorrenti in gara pare percepiscano un indennizzo che dovrebbe ammontare a circa 48 mila euro. Per conoscere eventuali aggiornamenti in merito non ci resta che attendere e vedere se trapeleranno nuove informazioni sulla questione.