Alex Belli pubblica un commovente video del matrimonio con Delia: “Non so più se potrà accadere…” (VIDEO)

In queste ore, Alex Belli ha pubblicato sul suo profilo Instagram, per la prima volta, un video inerente il suo matrimonio con Delia Duran. I due si sono sposati lo scorso anno, con una cerimonia piuttosto riservata e intima.

Non si è trattato di un vero e proprio matrimonio, in quanto non ci sono documenti ufficiali che testimoniano la loro unione. Tuttavia, per entrambi, quelle promesse hanno la stessa identica valenza di un rito civile a tutti gli effetti. Ad ogni modo, al di sotto del video in questione, Belli ha scritto delle parole davvero struggenti.

Il video del matrimonio di Alex e Delia

Alex Belli ha deciso di pubblicare un video del suo “matrimonio” con Delia Duran. Per la prima volta, il pubblico da casa può prendere visione di cosa fosse accaduto davvero quel giorno, di come fossero vestiti e altro. Nella clip in questione, infatti, si sente la voce fuori campo di Delia che narra del momento in cui i due si sono conosciuti. Il loro amore è cresciuto poco alla volta, fino ad arrivare al pieno coronamento mediante questa cerimonia così toccante.

Nel video, inoltre, Delia indossa per la cerimonia uno splendido abito da sposa bianco, stretto in vita e ampio sui fianchi, il velo ed il bouquet. Per la festa, invece, ha cambiato vestito mettendone uno a sirena. Insomma, pare non ci sia nulla di diverso rispetto ai tradizionali matrimoni a cui tutti sono abituati. Anche Alex indossa un completo blu scuro estremamente elegante. I due si sono scambiati le promesse e poi tutti sono andati a festeggiare in un castello, lo stesso in cui si conobbero tre anni prima. Al termine dell’evento, poi, c’è stato perfino il lancio del bouquet.

Le struggenti parole di Belli

Ad ogni modo, a colpire particolarmente il pubblico da casa è la didascalia che Alex Belli ha voluto scrivere al di sotto del video del matrimonio con Delia. L’attore, infatti, ha ripercorso un po’ le tappe del loro amore e poi ha rivelato che vorrebbe tanto tornare a vivere quei momenti. Lì erano felici, spensierati e non avevano alcun dubbio in merito al loro legame e amore.

Oggi, però, la situazione è completamente diversa. Alex, infatti, ha detto che non sa se tutto quello che hanno vissuto possa mai realmente ritornare. Per rendere maggiormente incisivo il commento, poi, il protagonista ha pubblicato anche l’emoji di un cuore spezzato. I commenti al di sotto del post sono stati moltissimi. Ecco il post.