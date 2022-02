Alex Belli sbarca a Sanremo, ma non è come sembra: ecco il motivo e che deve fare

Alex Belli è sbarcato a Sanremo. L’attore ha pubblicato questa notizia sul suo profilo Instagram e in molti hanno cominciato a chiedersi come fosse possibile che il protagonista potesse salire sul palco dell’Ariston.

In effetti, la realtà è un po’ diversa da come appare e da come lui ha lasciato intendere. Scopriamo, dunque, per quale ragione il protagonista si è recato in tale luogo.

Perché Alex Belli era a Sanremo

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno generando maggiore sgomento c’è sicuramente Alex Belli. Quest’ultimo ha fatto molto parlare di sé durante la sua permanenza nella casa del GF Vip. Ma anche adesso che è uscito sta continuando a generare un bel po’ di dinamiche. Ebbene, una “star” di questo calibro non poteva non prendere parte anche alla competizione canora più attesa dell’anno.

Alex Belli, infatti, è andato a Sanremo per cantare. Il protagonista, però, non è salito realmente sul palco del teatro Ariston, ma è stato ospitato all’interno di un locale di tale città per esibirsi. A tale evento hanno partecipato anche altri volti del mondo dello spettacolo, tra cui: Adua Del Vesco, Paola Caruso, Gilles Rocca e Massimo Boldi. Il compito di Belli sarebbe stato quello di esibirsi sotto le note del brano di Lucio Battisti “Con il nastro rosa”.

I commenti del web e la decisione dell’attore

La performance è stata davvero esilarante grazie anche alla complicità di Guenda Goria. Quest’ultima è una grande amica di Alex Belli, pertanto, non poteva non accompagnarlo in questa performance a Sanremo. Sul web sono presenti molti video della serata, reperibili anche dal profilo Instagram del diretto interessato. Ad ogni modo, in molti stanno commentando l’accaduto non potendo fare a meno di fare dell’ironia.

Molte persone, infatti, hanno dichiarato che si sarebbero aspettate di vedere Alex salire sul palco dell’Ariston e prendere il posto di qualche membro dell’orchestra. Altri, invece, hanno ironizzato sul fatto che Amadeus avesse chiamato l’attore per cantare il suo nuovo singolo intitolato “Amore libero”. Insomma, l’ilarità del web l’ha fatta, anche in questa circostanza, da padrona. Alex, però, non sta dando molto peso a queste polemiche. Al momento, l’attore pare stia riflettendo sulla sua vita privata, sta di fatto che ha rimosso il suo anello di matrimonio ed ha lasciato intendere che le cose non torneranno come prima.