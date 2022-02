Ornella Muti, gaffe a Sanremo 2022: la caduta sventata sul palco dell’Ariston e quello che non convince

La prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 è stata Ornella Muti. La donna, però, ha avuto qualche piccolo imprevisto durante la sua performance sul palco del teatro Ariston.

In molti, infatti, sul web si sono resi conto del fatto che la donna fosse un po’ impacciata in certi momenti. Inoltre, a generare un po’ d’ilarità tra i telespettatori ci ha pensato una piccola gaffe durante la quale ha rischiato di cadere.

Cosa non ha convinto di Ornella Muti a Sanremo 2022

La bellezza di Ornella Muti è assolutamente encomiabile. All’età di 66 anni, infatti, la donna continua ad essere tra le donne dello spettacolo più affascinanti di sempre. La sua salita sul palco del Festival della canzone italiana, dunque, era estremamente attesa, ma qualcuno potrebbe dire che le aspettative sono state in parte deluse. Secondo il punto di vista di diversi telespettatori, Ornella Muti è stata piuttosto impacciata a Sanremo 2022. Sul suo viso si leggeva palesemente una forte emozione e anche la sua voce non lasciava spazio a diverse interpretazioni.

In particolare, in molti hanno notato che, quando annunciava i cantanti in gara, aiutandosi con dei fogli su cui c’era scritto tutto quello che avrebbe dovuto leggere, la sua voce tremava parecchio. Alcuni momenti sono stati caratterizzati da un bel po’ di emozione, inoltre, anche i suoi discorsi sono stati piuttosto scarni e di poco intrattenimento per il pubblico da casa.

La gaffe e i suoi look

Ad ogni modo, a creare un po’ di sgomento sui social è stata una piccola gaffe di cui si è resa protagonista Ornella Muti sul palco di Sanremo 2022. Ad un certo punto, infatti, Amadeus è uscito dal teatro ed è andato a prendere con un trenino, guidato direttamente da lui, i Maneskin, ospiti molto attesi della prima serata del Festival. Prima di uscire, però, la sua co-conduttrice gli ha portato il cappotto e un cappello.

Mentre si stava avvicinando al conduttore, però, la donna ha perso l’equilibrio ed p inciampata nel suo stesso vestito. La protagonista, dunque, ha traballato un attimo, ma per fortuna è riuscita a non cadere. Ad ogni modo, al di là di questi piccoli imprevisti, la Muti è stata molto elegante e raffinata. Ha indossato due abiti, tutti e due firmati Francesco Scognamiglio. Il primo era oro pieno di lustrini, mentre il secondo era nero con uno spacco vertiginoso.