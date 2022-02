Il Paradiso delle signore spoiler 4 febbraio: colpo di scena per Sandro e Vittorio, Dante teso

Gli spoiler della puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che per Sandro e Vittorio ci sarà un vero e proprio colpo di scena. Nello specifico, i due si troveranno ad avere un chiarimento molto importante.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante comincerà ad essere un po’ preoccupato per il suo piano. Il suo unico obiettivo è vendicarsi di Vittorio, tuttavia, la situazione potrebbe cominciare a sfuggirgli dalle mani.

La pace tra Vittorio e Sandro al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Sandro e Vittorio avranno un nuovo confronto molto importante. I due, infatti, esporranno le loro rispettive ragioni e, alla fine di una discussione piuttosto importante, decideranno di porre fine al loro astio. Sandro deciderà di fare pace con il direttore dello shopping center e arriverà addirittura a farsi aiutare dal suo interlocutore a riconquistare Tina.

Nel frattempo, Dante comincerà a mostrarsi particolarmente provato. Nello specifico, Romagnoli vuole vendicarsi di Vittorio, tuttavia, comincerà ad avere alcuni momenti di cedimento. Spinto anche dalla cugina Fiorenza, il protagonista farà di tutto per esortare Conti a chiudere al più presto l’accordo con gli americani. Ricordiamo che si tratta di una collaborazione professionale che porterà molti svantaggi al grande magazzino e a tutte le persone che vi lavorano al suo interno.

Veronica sospetta di Gemma nella puntata del 4 febbraio

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore sarà alquanto titubante. Il ragazzo ha intenzione di acquistare l’appartamento in cui vive Irene per poter andare a vivere con Anna. La Cipriani, però, sarà chiaramente contraria, sta di fatto che avrà più occasioni di confronto/scontro con il ragazzo. Ad ogni modo, nel corso della puntata del 4 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che anche Salvo comincerà ad avere qualche dubbio.

In casa Colombo, intanto, continuerà ad esserci un clima piuttosto teso. La situazione è peggiorata da quando Gloria ha ricevuto la lettera minatoria da parte di una persona anonima. Tuttavia, Veronica comincerà ad avere dei dubbi. Tutti gli indizi, infatti, conducono in un’unica direzione, ovvero, verso sua figlia Gemma. La donna, dunque, comincerà a credere che possa essere stata proprio lei l’artefice di questo gesto così efferato. Come reagirà quando scoprirà che, in effetti, il suo intuito l’ha condotta verso la strada giusta?