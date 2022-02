Lulù Selassiè va a vivere a casa della famiglia di Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip? La confessione del padre

Franco Bortuzzo, padre di Manuel, ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 in cui ha parlato del rapporto che unisce suo figlio a Lulù Selassiè. Come tutti i telespettatori del GF Vip hanno avuto modo di vedere, la famiglia del nuotatore non era molto felice della relazione intrapresa da suo figlio con la principessa.

Con il passare del tempo, però, la situazione è decisamente cambiata, al punto che adesso i genitori del ragazzo sembrano molto ben disposti nei confronti della giovane. Scopriamo, infatti, che cosa ha rivelato Franco a tal proposito.

La confessione del papà di Manuel sulla convivenza con Lulù

L’amore che unisce Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sembra destinato a grandi cose. Malgrado i due abbiano cominciato in un modo un po’ burrascoso, in quanto il nuotatore inizialmente sembrava poco interessato alla principessa, adesso le cose sembrano essere cambiate. Vedere Manuel così sereno e gioioso ha rasserenato anche la famiglia di lui, che in un primo momento sembrava contraria a questa relazione. In una recente intervista, infatti, Franco Bortuzzo ha detto di essere molto felice con suo figlio.

I due ragazzi pare facciano davvero sul serio, sta di fatto che si sono promessi di andare a vivere insieme subito dopo la fine dell’esperienza al GF Vip. Per Franco, però, questa sembra una decisione un po’ azzardata. Prima che questo avvenga, infatti, è necessario organizzare al meglio alcune cose. Nel frattempo, però, Lulù può andare a vivere a casa loro. Attualmente, infatti, Manuel vive insieme a suo padre a Roma.

Franco Bortuzzo parla della famiglia Selassiè

La madre del nuotatore e gli altri tre figli, invece, hanno casa a Treviso. Franco ci ha tenuto a precisare di non essere separato dalla moglie. Il motivo per cui vivono in due case diverse risiede unicamente in esigenze di tipo professionale. Ad ogni modo, la casa in cui vive con Manuel Bortuzzo è abbastanza spaziosa, pertanto, potrebbe accogliere tranquillamente anche Lulù Selassiè.

Il padre del nuotatore, poi, è intervenuto anche sulla vicenda inerente la famiglia delle principesse. L’uomo è a conoscenza che la situazione familiare delle tre sorelle sia piuttosto complicata in quanto il loro padre è in galera, tuttavia, questo non sembra essere affatto un deterrente per Franco. Quest’ultimo ha detto di non farsi problemi sull’uomo che ha sparato a suo figlio, pertanto, non ha nessun interesse neppure per le discutibili scelte fatte dal papà delle principesse.