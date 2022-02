Anticipazioni puntata 3 febbraio di Uomini e Donne: due ritorni inaspettati

Le anticipazioni della puntata di giovedì 3 febbraio di Uomini e Donne rivelano che, come al solito, si partirà dal trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta, Gemma Galgani, che pare abbia puntato gli occhi su un nuovo cavaliere molto discusso.

Nella messa in onda in questione, però, ci sarà spazio anche per dei colpi di scena e dei ritorni inaspettati. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anticipazioni 3 febbraio: Gemma esce con Franco?

Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 3 febbraio assisteremo a qualche colpo di scena. In primo luogo, vedremo che cosa avrà fatto Gemma con Franco. Nel corso della messa in onda di ieri abbiamo visto che la dama ha mostrato di essere particolarmente attratta dal nuovo arrivato. Quest’ultimo, però, ha deciso di intraprendere la conoscenza di una nuova dama venuta in studio per conoscerlo. Per tale ragione, la Galgani si troverà nuovamente ad avere delle rivali.

Ad ogni modo, scopriremo se Franco avrà deciso di dedicarle parte del suo tempo oppure no. Per quanto riguarda Nadia, invece, la donna proseguirà con la conoscenza di Massimiliano. Ida, invece, ha appena conosciuto un nuovo cavaliere con il quale ha cominciato a sentirsi. La donna, però, non sembrerà essere molto predisposta in quanto sta attraversando un periodo di confusione piuttosto acuto.

Due ritorni a Uomini e Donne

Durante la puntata del 3 febbraio di Uomini e Donne, inoltre, vedremo che ci saranno dei colpi di scena. Alcuni ex esponenti, sia del trono classico sia di quello over, torneranno in studio. Per quanto riguarda i più grandi, ci sarà il ritorno trionfale di Isabella Ricci e Fabio. I due hanno lasciato il parterre lo scorso novembre ed hanno deciso di conoscere al di fuori. Secondo le anticipazioni, la storia tra i due procede a gonfie vele, sta di fatto che si sono concessi anche una splendida vacanza alle Maldive.

In studio, chiaramente, non mancheranno le frecciatine di Gemma, la quale non potrà proprio fare a meno di attaccare quella che è stata la sua rivale nel talk show per tanti mesi. Il secondo ritorno, forse più inatteso del primo, sarà quello di Andrea Nicole e Ciprian. Dopo essere usciti dal programma in un modo non propriamente decoroso, la conduttrice ha deciso di riaccoglierli per dare loro una seconda chance.