Alessandro mortifica Sophie al GF Vip: “Stiamo insieme solo sotto le coperte…” cosa è successo (VIDEO)

Il rapporto tra Alessandro e Sophie nella casa del GF Vip continua ad essere piuttosto altalenante e burrascoso. I due ragazzi, infatti, in queste ore si sono imbattuti in una nuova discussione che ha reso gli animi un po’ inquieti.

Tutto è nato nel momento in cui Basciano ha fatto notare alla Codegoni di non sentirsi abbastanza trascinato da lei. La lite, però, è degenerata, spostando l’attenzione su di un piano molto più imbarazzante.

Il rimprovero di Alessandro a Sophie

Alessandro e Sophie hanno avuto una nuova lite nella casa del GF Vip. A scatenare la discussione pare siano stati dei comportamenti adoperati dall’ex tronista di Uomini e Donne, che non sono andati affatto a genio al ragazzo. Quest’ultimo, infatti, l’ha chiamata in disparte e le ha detto di non apprezzare molto il fatto che lei sia poco coinvolgente nei suoi confronti. Basciano ha accusato Sophie di non considerarlo minimamente durante le giornate.

Gli unici momenti nei quali i due trovano un’intesa avviene sotto le coperte. Quest’affermazione così pesante ha destabilizzato parecchio la Codegoni, che infatti ha cominciato a chiedersi per quale motivo il suo interlocutore continuasse a stare con lei se pensa questo. La giovane ha cominciato a domandargli di cosa si sia innamorato, probabilmente del nulla date le dichiarazioni così forti. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Scoppia la coppia al GF Vip?

Alessandro, allora, si è innervosito parecchio ed ha ribadito a Sophie di non averle mosso nessuna accusa gravissima, semplicemente ritiene che di giorno i due non si calcolano minimamente. Il giovane, invece, vorrebbe che la ragazza fosse più travolgente e prendesse un po’ più spesso l’iniziativa. Di solito, invece, è sempre lui che le chiede di trascorrere del tempo insieme o di fare delle attività da soli.

La lite, infatti, è scoppiata proprio in quanto Basciano ha chiesto alla Codegoni che cosa avrebbe voluto fare, stare con gli altri o dedicare un po’ di tempo a lui. A questa domanda, la giovane ha risposto in maniera confusa facendo innervosire parecchio il suo interlocutore. Nel frattempo, sul web in molti stanno alludendo al fatto che, forse, tra i due non c’è tutto questo legame e che, probabilmente, Jessica sarebbe molto più adatta a lui caratterialmente. Sarà davvero così? Solo il tempo ci darà tutte le risposte.