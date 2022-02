Alex Belli a Casa Chi: mostra la lettera integrale di Soleil, poi svela cosa accadrà con Delia (VIDEO)

Alex Belli ha rilasciato una nuova intervista a Casa Chi in cui ha parlato di alcune dinamiche inerenti Soleil Sorge e Delia Duran. L’ex concorrente del GF Vip si è detto particolarmente turbato per il comportamento che la sua compagna sta assumendo in casa.

In seguito, poi, non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare il fatto che, probabilmente, tra i due si sia realmente rotto qualcosa. Nel corso dell’intervista, poi, non sono mancati i riferimenti a Soleil e alla commovente lettera che lei gli ha scritto.

Alex fa confessioni su Soleil Sorge a Casa Chi

In una recente intervista a Casa Chi, Alex Belli ha esordito parlando di quello che sta accadendo a Soleil in questo periodo. Inizialmente, la Sorge era tra le concorrenti più amate di questa edizione del GF Vip. Poco alla volta, però, ha perso colpi, fino ad arrivare ad essere salvata quasi per il rotto della cuffia. Secondo Alex, questo cambio repentino nel pubblico sta nel fatto che si sarebbero coalizzati tutti i gruppi di fan che non sostengono Soleil.

Inoltre, da quando lui è uscito dalla casa, ha notato che la ragazza si sia un po’ spenta. Al mattino si alza molto tardi e non è più in grado di creare chissà quali dinamiche interessanti. Per tale ragione, l’opinione del pubblico sarebbe cambiata. Inoltre, Belli ha mostrato anche la versione integrale della lettera che gli ha scritto la Sorge. Essa è suddivisa in tre parti; la prima relativa alla loro conoscenza, la seconda all’amicizia, mentre la terza dedicata al loro amore.

Matrimonio Belli Duran al capolinea?

Alex Belli ha confessato ai microfoni di Casa Chi di essere rimasto molto felice di questo regalo, sta di fatto che, ora più che mai. si sente legato all’influencer. Tuttavia, se da un lato il suo “sentimento” per lei si sta rafforzando, quello per Delia sta vacillando. L’attore ci ha tenuto a demolire la concezione secondo cui la Duran dipenda da lui. La donna, infatti, ha una sua indipendenza, anche economica, pertanto, non ha bisogno di lui per vivere. Nel caso in cui la loro storia dovesse volgere al termine, infatti, lei saprebbe certamente dove andare.

Tale ipotesi non è più così lontana. Adesso anche Alex sta cominciando a sentire che qualcosa si sia rotto e probabilmente non potrà più tornare come prima. L’attore ha chiosato il suo intervento dicendo che tutto è nelle mani del destino. Se la loro sorte è quella di lasciarsi, allora questo accadrà certamente.